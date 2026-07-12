PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Überörtliche Hilfe - Wache besetzen

Breckerfeld (ots)

Datum:		11.07.2026/
Uhrzeit:	19:17 Uhr/
Dauer:		ca. 60 Minuten/
Einsatzstelle:	Wache in Ennepetal/
Einheiten:	Löschgruppe Delle/ Löschgruppe Zurstraße/

Bericht (cs): Am Samstagabend wurden die Löschgruppen Delle und 
Zurstraße der Feuerwehr Breckerfeld zu einem Einsatz zur 
überörtlichen Hilfe alarmiert. Die Feuerwehr Ennepetal hatte einen 
größeren Einsatz und gemäß Kreiskonzept unterstützt dann die 
Feuerwehr Breckerfeld mit zwei Fahrzeugen, damit der Grundschutz vor 
Ort sichergestellt ist.
Nach rund 60 Minuten konnte der Einsatz beendet werden. Die 
Unterstützung in Ennepetal war nicht mehr notwendig.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld
Pressesprecherin
Claudia Schilling
Telefon: 0170 8542075
E-Mail: claudia.schilling@feuerwehr-breckerfeld.de
https://feuerwehr-breckerfeld.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren