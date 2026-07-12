Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Überörtliche Hilfe - Wache besetzen

Breckerfeld (ots)

Datum: 11.07.2026/ Uhrzeit: 19:17 Uhr/ Dauer: ca. 60 Minuten/ Einsatzstelle: Wache in Ennepetal/ Einheiten: Löschgruppe Delle/ Löschgruppe Zurstraße/ Bericht (cs): Am Samstagabend wurden die Löschgruppen Delle und Zurstraße der Feuerwehr Breckerfeld zu einem Einsatz zur überörtlichen Hilfe alarmiert. Die Feuerwehr Ennepetal hatte einen größeren Einsatz und gemäß Kreiskonzept unterstützt dann die Feuerwehr Breckerfeld mit zwei Fahrzeugen, damit der Grundschutz vor Ort sichergestellt ist. Nach rund 60 Minuten konnte der Einsatz beendet werden. Die Unterstützung in Ennepetal war nicht mehr notwendig.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld, übermittelt durch news aktuell