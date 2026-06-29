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Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Einsatzreiches Sommerwochenende für die Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

Breckerfeld (ots)

Bericht (hb): Ein wettertechnisch heißes Wochenende bescherte der 
Freiwilligen Feuerwehr Breckerfeld fünf kleinere, aber vielseitige 
Einsätze. Das Einsatzspektrum reichte von einer überörtlichen 
Bereitschaft bis hin zu einer Tierrettung. Sorge bereitete den 
Einsatzkräften allerdings das Fehlverhalten von Verkehrsteilnehmern 
und Passanten.

Bereitschaft in überörtlicher Hilfe
Die Einsatzserie begann in der Nacht zu Freitag mit einem 
überörtlichen ABC-Alarm in Ennepetal. Die Breckerfelder Kräfte 
standen rund 1:45 Stunden in Bereitstellung.
Am späten Freitagnachmittag folgte eine Alarmierung in die Ortschaft 
Siepen. Aufgrund eines schweren Sturzes im häuslichen Umfeld war ein 
Rettungshubschrauber angefordert worden. Da der Rettungsdienst kurz 
nach dem Ausrücken Entwarnung gab, konnte der Einsatz nach zehn 
Minuten beendet werden.

Appell an Badegäste und Autofahrer
Am frühen Samstagabend meldeten Zeugen austretende Betriebsstoffe aus
einem Pkw auf dem oberen Parkplatz der Glörtalsperre. Die Anfahrt der
Einsatzkräfte über die Glörstraße gestaltete sich extrem schwierig. 
Entgegenkommende Fahrzeuge und zahlreiche Badegäste blockierten die 
Fahrbahn und erschwerten das Vorankommen massiv.
In diesem Zusammenhang richtet die Feuerwehr Breckerfeld einen 
dringenden Appell an die Bevölkerung: Autofahrer sowie Fußgänger 
müssen Einsatzfahrzeugen mit Blaulicht und Martinshorn sofort Platz 
machen und den Fahrweg räumen. Im Ernstfall zählt jede Sekunde - 
Verzögerungen können lebensgefährliche Folgen für hilfebedürftige 
Personen haben. Vor Ort wurden die Betriebsstoffe schließlich 
abgestreut und die Einsatzstelle der Polizei übergeben.

Katzenrettung vom Hausdach
Der vorerst letzte Alarm führte die Einsatzkräfte am 
Sonntagnachmittag zu einem klassischen Klischee-Einsatz in die Neue 
Straße. Dort saß eine Katze fest und konnte das Hausdach nicht mehr 
selbstständig verlassen. Die Wehrleute brachten die Drehleiter in 
Stellung. Ein katzenerfahrener Kamerad konnte das Tier schließlich 
mit einem beherzten Griff sicher am Boden absetzen.
Der glückliche Besitzer bedankte sich sehr herzlich bei den 
Einsatzkräften.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld
Pressestelle
Hendrik Binder
E-Mail: hendrik.binder@feuerwehr-breckerfeld.de
https://feuerwehr-breckerfeld.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld, übermittelt durch news aktuell

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