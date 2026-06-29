Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Einsatzreiches Sommerwochenende für die Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

Breckerfeld (ots)

Bericht (hb): Ein wettertechnisch heißes Wochenende bescherte der Freiwilligen Feuerwehr Breckerfeld fünf kleinere, aber vielseitige Einsätze. Das Einsatzspektrum reichte von einer überörtlichen Bereitschaft bis hin zu einer Tierrettung. Sorge bereitete den Einsatzkräften allerdings das Fehlverhalten von Verkehrsteilnehmern und Passanten. Bereitschaft in überörtlicher Hilfe Die Einsatzserie begann in der Nacht zu Freitag mit einem überörtlichen ABC-Alarm in Ennepetal. Die Breckerfelder Kräfte standen rund 1:45 Stunden in Bereitstellung. Am späten Freitagnachmittag folgte eine Alarmierung in die Ortschaft Siepen. Aufgrund eines schweren Sturzes im häuslichen Umfeld war ein Rettungshubschrauber angefordert worden. Da der Rettungsdienst kurz nach dem Ausrücken Entwarnung gab, konnte der Einsatz nach zehn Minuten beendet werden. Appell an Badegäste und Autofahrer Am frühen Samstagabend meldeten Zeugen austretende Betriebsstoffe aus einem Pkw auf dem oberen Parkplatz der Glörtalsperre. Die Anfahrt der Einsatzkräfte über die Glörstraße gestaltete sich extrem schwierig. Entgegenkommende Fahrzeuge und zahlreiche Badegäste blockierten die Fahrbahn und erschwerten das Vorankommen massiv. In diesem Zusammenhang richtet die Feuerwehr Breckerfeld einen dringenden Appell an die Bevölkerung: Autofahrer sowie Fußgänger müssen Einsatzfahrzeugen mit Blaulicht und Martinshorn sofort Platz machen und den Fahrweg räumen. Im Ernstfall zählt jede Sekunde - Verzögerungen können lebensgefährliche Folgen für hilfebedürftige Personen haben. Vor Ort wurden die Betriebsstoffe schließlich abgestreut und die Einsatzstelle der Polizei übergeben. Katzenrettung vom Hausdach Der vorerst letzte Alarm führte die Einsatzkräfte am Sonntagnachmittag zu einem klassischen Klischee-Einsatz in die Neue Straße. Dort saß eine Katze fest und konnte das Hausdach nicht mehr selbstständig verlassen. Die Wehrleute brachten die Drehleiter in Stellung. Ein katzenerfahrener Kamerad konnte das Tier schließlich mit einem beherzten Griff sicher am Boden absetzen. Der glückliche Besitzer bedankte sich sehr herzlich bei den Einsatzkräften.

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