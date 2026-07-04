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Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Verkehrsunfall in Breckerfeld: Feuerwehr sichert Hubschrauberlandung

FW-EN: Verkehrsunfall in Breckerfeld: Feuerwehr sichert Hubschrauberlandung
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Breckerfeld (ots)

Datum:		03.07.2026/
Uhrzeit:	15:50 Uhr/
Dauer:		ca. 1,5 Stunden/
Einsatzstelle:	Poststraße/
Einheiten:	Löschzug Breckerfeld/ Rettungsdienst (RD)/ 
Rettungshubschrauber (RTH)/ Polizei/


Bericht (hb): Am Freitagnachmittag kam es in der Poststraße in 
Breckerfeld zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Radfahrer 
kollidierte aus bislang ungeklärter Ursache mit einem parkenden PKW 
und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Aufgrund der Schwere der 
Verletzungen forderten die Rettungskräfte einen Rettungshubschrauber 
an.
Die Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld wurde zur Absicherung der 
Hubschrauberlandung alarmiert. Da die Platzverhältnisse im direkten 
Umfeld der Einsatzstelle nicht ausreichten, koordinierten die 
Einsatzkräfte einen alternativen Landeplatz. Dieser wurde im 
Kreuzungsbereich Prioreier Straße / Ostring eingerichtet. Für die 
Dauer der Rettungsmaßnahmen musste der dortige Straßenbereich 
komplett für den Verkehr gesperrt werden.
Nach der sicheren Landung des Hubschraubers übernahm die Feuerwehr 
den Transport der medizinischen Besatzung sowie des Notarztes zur 
eigentlichen Unfallstelle. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde der 
schwerverletzte Patient zum Hubschrauber transportiert und für die 
weitere Behandlung in eine Unfallklinik geflogen.


Hinweis für Redaktionen: Das beigefügte Bildmaterial darf unter der 
Quellenangabe "Foto: Feuerwehr Breckerfeld" honorarfrei für die 
Berichterstattung verwendet werden. Eine darüberhinausgehende Nutzung
bedarf der schriftlichen Zustimmung.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld
Pressestelle
Hendrik Binder
Telefon: 0151 223 588 38
E-Mail: hendrik.binder@feuerwehr-breckerfeld.de
https://feuerwehr-breckerfeld.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld, übermittelt durch news aktuell

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