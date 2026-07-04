Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Verkehrsunfall in Breckerfeld: Feuerwehr sichert Hubschrauberlandung

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Breckerfeld (ots)

Datum: 03.07.2026/ Uhrzeit: 15:50 Uhr/ Dauer: ca. 1,5 Stunden/ Einsatzstelle: Poststraße/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld/ Rettungsdienst (RD)/ Rettungshubschrauber (RTH)/ Polizei/ Bericht (hb): Am Freitagnachmittag kam es in der Poststraße in Breckerfeld zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Radfahrer kollidierte aus bislang ungeklärter Ursache mit einem parkenden PKW und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Aufgrund der Schwere der Verletzungen forderten die Rettungskräfte einen Rettungshubschrauber an. Die Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld wurde zur Absicherung der Hubschrauberlandung alarmiert. Da die Platzverhältnisse im direkten Umfeld der Einsatzstelle nicht ausreichten, koordinierten die Einsatzkräfte einen alternativen Landeplatz. Dieser wurde im Kreuzungsbereich Prioreier Straße / Ostring eingerichtet. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen musste der dortige Straßenbereich komplett für den Verkehr gesperrt werden. Nach der sicheren Landung des Hubschraubers übernahm die Feuerwehr den Transport der medizinischen Besatzung sowie des Notarztes zur eigentlichen Unfallstelle. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde der schwerverletzte Patient zum Hubschrauber transportiert und für die weitere Behandlung in eine Unfallklinik geflogen. Hinweis für Redaktionen: Das beigefügte Bildmaterial darf unter der Quellenangabe "Foto: Feuerwehr Breckerfeld" honorarfrei für die Berichterstattung verwendet werden. Eine darüberhinausgehende Nutzung bedarf der schriftlichen Zustimmung.

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