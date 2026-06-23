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Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Verkehrsunfall L528

FW-EN: Verkehrsunfall L528
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Breckerfeld (ots)

Datum:		22.6.2026/
Uhrzeit:	18:55 Uhr/
Dauer:		ca. 3 Stunden/
Einsatzstelle:	L528/
Einheiten:	Löschzug Breckerfeld, Löschgruppe Delle, Löschgruppe 
Zurstraße/ Rettungsdienst (RD)/ Polizei/


Bericht (hb): Am Montagabend kam es im Kreuzungsbereich Brantener 
Straße, Dahlerbrücker Straße zu einem Verkehrsunfall mit 3 PKW und 
insgesamt 6 verletzten Personen.
Hierbei wurden ein 24-jähriger Mann lebensgefährlich und eine 
21-jährige Frau schwer verletzt. Die beiden Patienten kamen nach 
Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus.
4 weitere Insassen wurden leicht verletzt. Darunter eine 18-jährige, 
eine 19-jährige und eine 47-jährige Frau, sowie ein 12-jähriger 
Junge.
Aufgrund der Anzahl an Verletzten waren insgesamt 3 Rettungswagen, 2 
Notarzt-Einsatzfahrzeuge, der Leitende Notarzt, sowie der 
Organisatorische Leiter des Rettungsdienstes des Ennepe-Ruhr-Kreises 
an der Einsatzstelle.
Die alarmierten Feuerwehr-Einheiten aus Breckerfeld, Delle und 
Zurstraße sicherten die Unfallstelle gegen den fließenden Verkehr, 
unterstützten den Rettungsdienst bei der Versorgung der Patienten und
stellten den Brandschutz sicher.
Die Fahrbahn wurde nach der Unfallaufnahme durch die Polizei von 
einer Fachfirma gereinigt und die Einsatzstelle nach etwa 3 Stunden 
an die Polizei übergeben.


*** Bitte beachten Sie das mitgesendete Bildmaterial. Dieses darf 
unter Angabe "Foto: Feuerwehr Breckerfeld" zweckgebunden für die 
Publikation der vorstehenden Pressemitteilung verwendet werden. Jede 
weitere Verwendung für redaktionelle Zwecke bedarf unserer 
schriftlichen Genehmigung. ***

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld
Pressestelle
Hendrik Binder
Telefon: 0151 223 588 38
E-Mail: hendrik.binder@feuerwehr-breckerfeld.de
https://feuerwehr-breckerfeld.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld, übermittelt durch news aktuell

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