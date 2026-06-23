Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Verkehrsunfall L528

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Breckerfeld (ots)

Datum: 22.6.2026/ Uhrzeit: 18:55 Uhr/ Dauer: ca. 3 Stunden/ Einsatzstelle: L528/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld, Löschgruppe Delle, Löschgruppe Zurstraße/ Rettungsdienst (RD)/ Polizei/ Bericht (hb): Am Montagabend kam es im Kreuzungsbereich Brantener Straße, Dahlerbrücker Straße zu einem Verkehrsunfall mit 3 PKW und insgesamt 6 verletzten Personen. Hierbei wurden ein 24-jähriger Mann lebensgefährlich und eine 21-jährige Frau schwer verletzt. Die beiden Patienten kamen nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus. 4 weitere Insassen wurden leicht verletzt. Darunter eine 18-jährige, eine 19-jährige und eine 47-jährige Frau, sowie ein 12-jähriger Junge. Aufgrund der Anzahl an Verletzten waren insgesamt 3 Rettungswagen, 2 Notarzt-Einsatzfahrzeuge, der Leitende Notarzt, sowie der Organisatorische Leiter des Rettungsdienstes des Ennepe-Ruhr-Kreises an der Einsatzstelle. Die alarmierten Feuerwehr-Einheiten aus Breckerfeld, Delle und Zurstraße sicherten die Unfallstelle gegen den fließenden Verkehr, unterstützten den Rettungsdienst bei der Versorgung der Patienten und stellten den Brandschutz sicher. Die Fahrbahn wurde nach der Unfallaufnahme durch die Polizei von einer Fachfirma gereinigt und die Einsatzstelle nach etwa 3 Stunden an die Polizei übergeben. *** Bitte beachten Sie das mitgesendete Bildmaterial. Dieses darf unter Angabe "Foto: Feuerwehr Breckerfeld" zweckgebunden für die Publikation der vorstehenden Pressemitteilung verwendet werden. Jede weitere Verwendung für redaktionelle Zwecke bedarf unserer schriftlichen Genehmigung. ***

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