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Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Unterstützung Rettungsdienst und Landeplatzsicherung Rettungshubschrauber

Breckerfeld (ots)

Datum:	31.05.2026/
Uhrzeit:	19:30 Uhr/
Dauer:	ca. 100 Minuten/
Einsatzstelle:	Glörtalsperre/
Einheiten:	Löschzug Breckerfeld, Löschgruppe Zurstraße/ 
Rettungsdienst (RD), Rettungshubschrauber (RTH)/
 
Bericht (hb): Die Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld rückte am 
Sonntagabend zu einem technischen Hilfeleistungseinsatz an der 
Glörtalsperre aus. Der Rettungsdienst hatte die Einsatzkräfte zur 
Unterstützung angefordert.

In einem dortigen Gebäude war zuvor eine Person eine Kellertreppe 
hinuntergestürzt. Der bereits eingetroffene Rettungsdienst versorgte 
den Patienten umgehend. Da die Person über starke Rückenschmerzen 
klagte und die baulichen Gegebenheiten im Gebäude sehr eng waren, 
forderte das Rettungsdienstpersonal die Feuerwehr zur Tragehilfe 
nach.

Aufgrund des vermuteten Verletzungsmusters wurde zudem ein 
Rettungshubschrauber angefordert. Die Einheiten der Feuerwehr 
übernahmen parallel zur Tragehilfe die Absicherung des Landeplatzes, 
der auf der nahegelegenen Staumauer eingerichtet wurde.

Mithilfe der Feuerwehrkräfte wurde der Patient schonend aus dem 
Gebäude transportiert und an die Besatzung des Hubschraubers 
übergeben. Dieser flog den Verletzten in eine Spezialklinik. Der 
Einsatz für die Feuerwehr Breckerfeld war nach rund eineinhalb 
Stunden beendet.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld
Pressestelle
Hendrik Binder
Telefon: 0151 223 588 38
E-Mail: hendrik.binder@feuerwehr-breckerfeld.de
https://feuerwehr-breckerfeld.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld, übermittelt durch news aktuell

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