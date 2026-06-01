Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Unterstützung Rettungsdienst und Landeplatzsicherung Rettungshubschrauber

Breckerfeld (ots)

Datum: 31.05.2026/ Uhrzeit: 19:30 Uhr/ Dauer: ca. 100 Minuten/ Einsatzstelle: Glörtalsperre/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld, Löschgruppe Zurstraße/ Rettungsdienst (RD), Rettungshubschrauber (RTH)/ Bericht (hb): Die Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld rückte am Sonntagabend zu einem technischen Hilfeleistungseinsatz an der Glörtalsperre aus. Der Rettungsdienst hatte die Einsatzkräfte zur Unterstützung angefordert. In einem dortigen Gebäude war zuvor eine Person eine Kellertreppe hinuntergestürzt. Der bereits eingetroffene Rettungsdienst versorgte den Patienten umgehend. Da die Person über starke Rückenschmerzen klagte und die baulichen Gegebenheiten im Gebäude sehr eng waren, forderte das Rettungsdienstpersonal die Feuerwehr zur Tragehilfe nach. Aufgrund des vermuteten Verletzungsmusters wurde zudem ein Rettungshubschrauber angefordert. Die Einheiten der Feuerwehr übernahmen parallel zur Tragehilfe die Absicherung des Landeplatzes, der auf der nahegelegenen Staumauer eingerichtet wurde. Mithilfe der Feuerwehrkräfte wurde der Patient schonend aus dem Gebäude transportiert und an die Besatzung des Hubschraubers übergeben. Dieser flog den Verletzten in eine Spezialklinik. Der Einsatz für die Feuerwehr Breckerfeld war nach rund eineinhalb Stunden beendet.

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