PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Technische Hilfeleistung - Baum auf Straße

FW-EN: Technische Hilfeleistung - Baum auf Straße
  • Bild-Infos
  • Download

Breckerfeld (ots)

Datum:		31.05.2026/
Uhrzeit:	02:52 Uhr/
Dauer:		ca. 80 Minuten/
Einsatzstelle:	Hampermühle/
Einheiten:	Löschgruppe Zurstraße/ Polizei/ 

Bericht (cs): In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden die 
ehrenamtlichen Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt 
Breckerfeld zu einem Einsatz zur technischen Hilfe alarmiert. Ein 
Baum war auf ein parkendes Auto gestürzt. Die Einsatzkräfte 
zerkleinerten den Baum und entfernten ihn von der Straße und von dem 
Auto. Anschließend wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. 
Der Einsatz endete nach rund 80 Minuten mit Ankunft am Gerätehaus in 
Zurstraße.

*** Bitte beachten Sie das mitgesendete Bildmaterial. Dieses darf 
unter Angabe "Foto: Feuerwehr Breckerfeld" zweckgebunden für die 
Publikation der vorstehenden Pressemitteilung verwendet werden. Jede 
weitere Verwendung für redaktionelle Zwecke bedarf unserer 
schriftlichen Genehmigung. ***

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld
Pressesprecherin
Claudia Schilling
Telefon: 0170 8542075
E-Mail: claudia.schilling@feuerwehr-breckerfeld.de
https://feuerwehr-breckerfeld.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld
Alle Meldungen Alle
  • 07.05.2026 – 20:09

    FW-EN: Alleinunfall durch PKW

    Breckerfeld (ots) - Datum: 07.05.2026/ Uhrzeit: 08:42 Uhr/ Dauer: 1 Stunde 18 Minuten/ Einsatzstelle: Deller Straße/ Einheiten: Löschgruppe Delle/ Löschzug Breckerfeld/ Löschgruppe Zurstraße/ Polizei/ RTW/ RTH/ Notfallseelsorge/ Bericht (lb): Am Donnerstagmorgen, um 8:42 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld zu einem Verkehrsunfall auf der Deller Straße alarmiert. Hier war ein Verkehrsteilnehmer, aufgrund eines medizinischen Notfalls, von der Fahrbahn ...

    mehr
  • 24.04.2026 – 15:52

    FW-EN: Überörtlicher Brand - Nachbarschaftliche Soforthilfe

    Breckerfeld (ots) - Datum: 24.04.2026/ Uhrzeit: 14:27 Uhr/ Dauer: ca. 315 Minuten/ Einsatzstelle: Waldgebiet oberhalb "am Damm" in Hagen/ Einheiten: Löschgruppe Zurstraße/ Bericht (cs): Am Donnerstagnachmittag wurde zunächst das Tanklöschfahrzeug der Löschgruppe Zurstraße der Feuerwehr Breckerfeld zur Unterstützung zu einem Waldbrand im Löschgebiet der Feuerwehr Hagen alarmiert. Das Fahrzeug sollte zunächst in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren