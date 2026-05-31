Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Technische Hilfeleistung - Baum auf Straße

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Breckerfeld (ots)

Datum: 31.05.2026/ Uhrzeit: 02:52 Uhr/ Dauer: ca. 80 Minuten/ Einsatzstelle: Hampermühle/ Einheiten: Löschgruppe Zurstraße/ Polizei/ Bericht (cs): In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden die ehrenamtlichen Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Breckerfeld zu einem Einsatz zur technischen Hilfe alarmiert. Ein Baum war auf ein parkendes Auto gestürzt. Die Einsatzkräfte zerkleinerten den Baum und entfernten ihn von der Straße und von dem Auto. Anschließend wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Der Einsatz endete nach rund 80 Minuten mit Ankunft am Gerätehaus in Zurstraße. *** Bitte beachten Sie das mitgesendete Bildmaterial. Dieses darf unter Angabe "Foto: Feuerwehr Breckerfeld" zweckgebunden für die Publikation der vorstehenden Pressemitteilung verwendet werden. Jede weitere Verwendung für redaktionelle Zwecke bedarf unserer schriftlichen Genehmigung. ***

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