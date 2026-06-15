Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Feuerwehreinsatz am Windmühlencenter: Kabelschmorbrand in PKW

Breckerfeld (ots)

Datum: 15.06.2026/ Uhrzeit: 15:30 Uhr/ Dauer: ca. 30 Minuten/ Einsatzstelle: Windmühlencenter/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld, Löschgruppe Delle/ Bericht (hb): Am Montagnachmittag wurde die Feuerwehr Breckerfeld zu einem gemeldeten Pkw-Brand auf dem Parkplatz des Windmühlencenters alarmiert. Vor Ort konnten die ersten Einsatzkräfte schnell Entwarnung geben: Im Motorraum eines PKW war es zu einem Kabelschmorbrand gekommen, der bereits von selbst erloschen war. Die Einsatzkräfte kontrollierten den betroffenen Bereich mit einer Wärmebildkamera und klemmten die Fahrzeugbatterie ab. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich. Der Einsatz war nach rund 30 Minuten beendet.

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