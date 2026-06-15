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Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Feuerwehreinsatz am Windmühlencenter: Kabelschmorbrand in PKW

Breckerfeld (ots)

Datum:	15.06.2026/
Uhrzeit:	15:30 Uhr/
Dauer:	ca. 30 Minuten/
Einsatzstelle:	Windmühlencenter/
Einheiten:	Löschzug Breckerfeld, Löschgruppe Delle/

Bericht (hb): Am Montagnachmittag wurde die Feuerwehr Breckerfeld zu 
einem gemeldeten Pkw-Brand auf dem Parkplatz des Windmühlencenters 
alarmiert. Vor Ort konnten die ersten Einsatzkräfte schnell 
Entwarnung geben: Im Motorraum eines PKW war es zu einem 
Kabelschmorbrand gekommen, der bereits von selbst erloschen war. Die 
Einsatzkräfte kontrollierten den betroffenen Bereich mit einer 
Wärmebildkamera und klemmten die Fahrzeugbatterie ab. Weitere 
Maßnahmen waren nicht erforderlich.
Der Einsatz war nach rund 30 Minuten beendet.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld
Pressestelle
Hendrik Binder
Telefon: 0151 223 588 38
E-Mail: hendrik.binder@feuerwehr-breckerfeld.de
https://feuerwehr-breckerfeld.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld, übermittelt durch news aktuell

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