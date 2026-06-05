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Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Türöffnung - Tiere in Notlage

Breckerfeld (ots)

Datum:	05.06.2026/
Uhrzeit:	12:15 Uhr/
Dauer:	ca. 60 Minuten/
Einsatzstelle:	Zum Hombach/
Einheiten:	Löschgruppe Zurstraße/ Polizei/ Ordnungsamt/
 
Bericht (hb): Die Feuerwehr Breckerfeld wurde am Freitagmittag in die
Straße Zum Hombach gerufen.
In einem Mehrfamilienhaus sollten sich 2 versorgungsbedürftige Hunde 
befinden.
In Absprache mit Ordnungsamt und Polizei wurde die Wohnungstür 
geöffnet. Zwei Hunde wurden an das Ordnungsamt übergeben.

Der Einsatz für die freiwilligen Einsatzkräfte der Löschgruppe 
Zurstraße endete nach etwa 60 Minuten.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld
Pressestelle
Hendrik Binder
Telefon: 0151 223 588 38
E-Mail: hendrik.binder@feuerwehr-breckerfeld.de
https://feuerwehr-breckerfeld.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld, übermittelt durch news aktuell

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