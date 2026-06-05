Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld
FW-EN: Türöffnung - Tiere in Notlage
Breckerfeld (ots)
Datum: 05.06.2026/ Uhrzeit: 12:15 Uhr/ Dauer: ca. 60 Minuten/ Einsatzstelle: Zum Hombach/ Einheiten: Löschgruppe Zurstraße/ Polizei/ Ordnungsamt/ Bericht (hb): Die Feuerwehr Breckerfeld wurde am Freitagmittag in die Straße Zum Hombach gerufen. In einem Mehrfamilienhaus sollten sich 2 versorgungsbedürftige Hunde befinden. In Absprache mit Ordnungsamt und Polizei wurde die Wohnungstür geöffnet. Zwei Hunde wurden an das Ordnungsamt übergeben. Der Einsatz für die freiwilligen Einsatzkräfte der Löschgruppe Zurstraße endete nach etwa 60 Minuten.
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