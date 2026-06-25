Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - drei Einsätze am heißen Donnerstag

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheiten Grundschöttel, Volmarstein und Wengern sowie ein Spezialfahrzeug der Löscheinheit Esborn und der Tagesdienst wurden heute Mittag um 11:42 Uhr zu einem gemeldeten Flächenbrand in der Nielandstraße alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatten Betriebsangehörige die rund 25 Quadratmeter große Fläche bereits mit Pulverlöschern abgelöscht. Die Kräfte der Feuerwehr kontrollierten den Bereich mit der Wärmebildkamera und führten Nachlöscharbeiten durch. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich, und der Einsatz konnte nach 60 Minuten beendet werden.

Leider wäre dieser Einsatz vermeidbar gewesen. Ursache des Brandes war der Einsatz eines Gasbrenners zur Unkrautbeseitigung. Die Feuerwehr weist in diesem Zusammenhang nochmals auf die aktuell anhaltende Trockenheit hin. Bereits ein kleiner Funke oder eine unbemerkt glimmende Stelle kann dazu führen, dass sich Grünflächen, Hecken oder andere trockene Vegetation entzünden und sich ein Brand schnell ausbreitet. Daher sollte auf den Einsatz von Gasbrennern zur Unkrautbekämpfung derzeit möglichst verzichtet werden.

Die Löscheinheit Wengern und der Tagesdienst wurden um 14:28 Uhr zu einem ausgelösten Heimrauchmelder in einem Mehrfamilienhaus in der Osterfeldstraße alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war bereits Brandgeruch sowie der Geruch von angebranntem Essen im Hausflur wahrnehmbar. Auf Klingeln und Klopfen öffnete die Bewohnerin die Wohnungstür. Sie wurde anschließend vom Rettungsdienst untersucht, konnte jedoch unverletzt vor Ort verbleiben.

Der auf dem Herd befindliche Topf wurde entfernt und die Wohnung mithilfe eines Lüfters vom Brandrauch befreit. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich. Der Einsatz konnte für die Kräfte der Feuerwehr nach rund 40 Minuten beendet werden.

Die Löscheinheit Alt-Wetter wurde um 15:46 Uhr zu einer Person hinter verschlossener Wohnungstür in einer Wohneinrichtung in der Gartenstraße alarmiert.

Die Einsatzkräfte konnten die Wohnungstür mit einem Schlüssel öffnen und die Person anschließend an den Rettungsdienst übergeben. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich. Der Einsatz konnte nach rund 35 Minuten beendet werden.

Da die Feuerwehr bereits vor Ort war, konnte zudem mehreren Bewohnerinnen und Bewohnern geholfen werden. Aufgrund eines ausgefallenen Aufzugs konnten drei Personen ihre Wohnungen im ersten beziehungsweise zweiten Obergeschoss nicht erreichen. Die Feuerwehrangehörigen unterstützten die Betroffenen kurzerhand und begleiteten sie sicher in ihre Wohnungen. So konnte neben dem eigentlichen Einsatz auch noch unbürokratische Hilfe im Alltag geleistet werden.

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