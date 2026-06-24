Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Zwei Pkw und Carport mit Gartenhütte durch Brand zerstört - Feuerwehr Wetter (Ruhr) verhindert Ausbreitung auf Wohngebäude

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Wetter (Ruhr) (ots)

In der Nacht wurden zunächst um 2:47 Uhr die Löscheinheiten Wengern und Esborn zum Brand eines Carports in die Straße "Auf der Klippe" alarmiert. Bereits eine Minute später wurde aufgrund zahlreicher weiterer eingehender Notrufe das Alarmstichwort auf "Entwickelter Brand mit mehrfacher Menschenrettung" erhöht, da zu diesem Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden konnte, dass auch ein angrenzendes Wohnhaus bereits betroffen ist.

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte standen das Carport, die Gartenhütte sowie zwei darin beziehungsweise unmittelbar daneben abgestellte Pkw in Vollbrand und es wurde Stadtalarm für die Feuerwehr Wetter (Ruhr) ausgelöst. Aufgrund der intensiven Hitzeentwicklung richteten die ersten Kräfte unverzüglich eine Riegelstellung zu den angrenzenden Gebäuden ein, um eine Ausbreitung des Feuers zu verhindern. Zeitgleich bereiteten nachrückende Einheiten die Brandbekämpfung vor und nahmen diese unmittelbar auf. Durch das schnelle und koordinierte Vorgehen konnte ein Übergreifen der Flammen auf die benachbarten Wohngebäude erfolgreich verhindert werden.

Die enorme Wärmestrahlung führte jedoch trotz aller Maßnahmen zu leichten Schäden an den angrenzenden Gebäuden. Auch die unmittelbar angrenzende Vegetation sowie mehrere Abfallbehälter und ein weiterer Pkw wurden durch die Hitzeeinwirkung in Mitleidenschaft gezogen. Im weiteren Einsatzverlauf musste das durch den Brand stark beschädigte Carport mit technischem Gerät eingerissen werden, um an vereinzelte Glutnester zu gelangen. Die letzten Glutnester im Bereich des Carports sowie der vollständig ausgebrannten Fahrzeuge wurden anschließend mit Schaum abgelöscht. Zur Unterstützung der eingesetzten Kräfte waren im weiteren Verlauf ebenfalls ein Löschfahrzeug der Feuerwehr Witten, die Drohneneinheit des Ennepe-Ruhr-Kreises sowie ein Trupp des THW - Ortsverband Wetter (Ruhr) vor Ort. Die ehrenamtlichen Kräfte konnten nach circa 5,5 Stunden die Einsatzstelle verlassen und an die jeweiligen Standorte zurückkehren.

Die Feuerwehr bedankt sich ausdrücklich für die große Hilfsbereitschaft aus der Nachbarschaft. Mehrere Anwohner versorgten die ehrenamtlichen Einsatzkräfte während des langwierigen Einsatzes kostenfrei mit Getränken. Darüber hinaus stellte ein örtliches Hotel Kaffee und Brötchen zur Verfügung. Auch eine Bäckerei unterstützte die ehrenamtlichen Einsatzkräfte kurzfristig mit frisch belegten Brötchen. Dieses Engagement und die Wertschätzung aus der Bevölkerung sind für die Feuerwehr von besonderer Bedeutung. Hier möchten wir ein großes Dankeschön aussprechen!

Leider kam es etwa eine Stunde vor Einsatzende noch zu einem unschönen Vorfall: Ein Pkw-Fahrer missachtete die eingerichtete Einsatzstellenabsperrung und fuhr in den abgesperrten Bereich ein. Trotz entsprechender Signale wurden zwei Einsatzkräfte erfasst, blieben jedoch glücklicherweise unverletzt. Die Polizei nahm den Vorfall auf und fertigte eine Strafanzeige.

Die Feuerwehr appelliert daher eindringlich an alle Verkehrsteilnehmer, eingerichtete Absperrungen an Einsatzstellen konsequent zu beachten. Auch vermeintliche Ausnahmen nach dem Motto "Ich muss nur kurz durch" sind nicht möglich, da die Absperrbereiche ausschließlich der Sicherheit aller Beteiligten dienen und jederzeit Gefahren bestehen können. Diskussionen mit den eingesetzten Kräften helfen in solchen Situationen nicht weiter - die Einsatzkräfte handeln nicht willkürlich, sondern sorgen unter oftmals schwierigen Bedingungen für die Sicherheit der Bevölkerung und einen reibungslosen Einsatzablauf. Jede Missachtung von Absperrungen gefährdet Menschen und erschwert die Arbeit der Feuerwehr erheblich.

Das beigefügte Bildmaterial wird zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der zugehörigen Pressemitteilung und unter der Nennung "Feuerwehr Wetter (Ruhr)" gerne unentgeltlich zur Verfügung gestellt.

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