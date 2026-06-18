Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Jahresübung der Feuerwehr Wetter (Ruhr) erfolgreich durchgeführt

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Wetter (Ruhr) (ots)

Am Mittwochabend, dem 17. Juni 2026, führte die Feuerwehr Wetter (Ruhr) ihre diesjährige Jahresübung durch. Als Übungsobjekt standen hierfür die Räumlichkeiten der Werkstätten des Frauenheims im AVU GewerbeRaum an der Wasserstraße zur Verfügung.

Das vorbereitete Einsatzszenario begann mit der Alarmierung der ersten Einsatzkräfte zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage. Der zuerst eintreffende Zugführer stellte bei seiner Erkundung eine starke Rauchentwicklung fest. Gleichzeitig erhielt er die Information, dass sich noch zwölf Personen im betroffenen Bereich befinden sollten.

Unverzüglich wurden mehrere Trupps unter Atemschutz zur Menschenrettung und Brandbekämpfung eingesetzt und weitere Löscheinheiten aus dem Stadtgebiet nachgefordert. Die vermissten Personen wurden durch sieben Statisten der Jugendfeuerwehr sowie fünf Übungspuppen dargestellt. Im Verlauf der Übung konnten mehrere Personen sowohl über eine Drehleiter als auch über tragbare Leitern aus dem Gebäude gerettet werden.

Ein weiterer Schwerpunkt der diesjährigen Übung lag in der Zusammenarbeit aller Löscheinheiten des Stadtgebietes. Hierbei wurden insbesondere die Kommunikationswege zwischen den Einsatzabschnitten sowie die Führungsstrukturen unter realitätsnahen Bedingungen getestet. Hierbei musste auch ein verunglückter Atemschutztrupp lokalisiert und aus dem Gefahrenbereich gerettet werden - eine Einsatzlage, die den Kräften ein hohes Maß an Koordination und Teamarbeit abverlangte.

Auch die Nachwuchsretter der Kinderfeuerwehr nutzten die Gelegenheit, die Übung aus nächster Nähe zu verfolgen. Mit großem Interesse beobachteten sie das Geschehen und hatten auch die Möglichkeit den Einsatzkräften zahlreiche Fragen zu stellen, welche auch gerne beantwortet wurden.

Nach dem Übungsende fand zunächst eine kurze Nachbesprechung statt. Anschließend ließen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer den Abend bei einer Bratwurst und einem Getränk in kameradschaftlicher Atmosphäre ausklingen.

Ein besonderer Dank gilt den Werkstätten des Frauenheims sowie dem AVU GewerbeRaum Wetter. Beide Partner stellten kostenfrei Mitarbeiter zur Verfügung und ermöglichten durch die Bereitstellung der Räumlichkeiten die Durchführung dieser umfangreichen Übung. Die Feuerwehr Wetter (Ruhr) bedankt sich ausdrücklich für die hervorragende Unterstützung und die vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Das Fazit der Übungsleitung, bestehend aus Franziska Mann, Thorsten Duhme und Patric Poblotzki, fiel insgesamt sehr positiv aus. Die gesteckten Übungsziele wurden erfolgreich und in weiten Teilen vollständig erreicht. Die Übung lieferte darüber hinaus wertvolle Erkenntnisse, die im Rahmen einer gesonderten Nachbesprechung gemeinsam mit den eingesetzten Führungskräften vertieft ausgewertet werden. Die daraus gewonnenen Erfahrungen tragen dazu bei, die hohe Einsatzbereitschaft der Feuerwehr Wetter (Ruhr) kontinuierlich weiterzuentwickeln und zu stärken.

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