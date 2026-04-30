Feuerwehr Dresden

FW Dresden: PKW-Brand in der Nacht - eine verletzte Person

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Dresden (ots)

Wann? 30. April 2026, 00:20 - 02:05 Uhr

Wo: Rudolf-Bergander-Ring, Strehlen

In der vergangenen Nacht wurde die Feuerwehr Dresden zu einem PKW-Brand alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand ein Fahrzeug bereits in Vollbrand. Der Fahrzeugtyp war aufgrund der starken Zerstörung nicht mehr feststellbar. Eine 34-jährige Frau hatte vor Eintreffen der Feuerwehr eigene Löschversuche unternommen und sich dabei leicht verletzt. Sie wurde durch die Einsatzkräfte medizinisch versorgt. Parallel dazu nahm ein Trupp unter Atemschutz die Brandbekämpfung auf und konnte das Feuer zügig löschen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Im Einsatz waren insgesamt 18 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Altstadt sowie der Rettungswache Reick.

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