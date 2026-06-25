Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Post von der Feuerwehr: Die Feuerwehr Wetter (Ruhr) lädt ein

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Wetter (Ruhr) (ots)

Im Laufe des Juni 2026 dürfen sich Einwohnerinnen und Einwohner von Wetter (Ruhr) über Post von der Feuerwehr freuen.

Die ehrenamtlichen Einsatzkräfte haben Postkarten bestellt, die sie in den nächsten Tagen und Wochen in Briefkästen der Privathaushalte von Wetter (Ruhr) einwerfen werden. Mit jeder Postkarte verbunden ist eine herzliche Einladung, eine der Löscheinheiten der Feuerwehr Wetter (Ruhr) zu besuchen. Insgesamt stehen 6 mögliche Besuchstermine an unterschiedlichen Orten zur Verfügung:

Samstag, 04.07.2026, Bahnhofsvorplatz Wetter (Ruhr) von 9 bis 12 Uhr

Samstag, 04.07.2026, Gerätehaus Grundschöttel, Am Loh 1 von 10 bis 17 Uhr

Samstag, 04.07.2026, Dorfplatz Volmarstein von 10 bis 13 Uhr

Freitag, 10.07.2026, Wendehammer Buchenstraße von 18 bis 20 Uhr

Samstag, 11.07.2026, Parkplatz Edeka von 10 bis 12 Uhr

Freitag, 18.09.2026, Gerätehaus Esborn, Albringhauser Straße 1 von 18 bis 20 Uhr

Die Kameradinnen und Kameraden präsentieren an den genannten Orten Großfahrzeuge für die Besucherinnen und Besucher, ebenso stehen sie für alle Fragen "Rund um Tätigkeiten der Feuerwehr" Verfügung. Hauptziel der Aktion ist es, den Wetteraner Bürgerinnen und Bürgern ihre Feuerwehr nahbar zu machen und sie nach Möglichkeit dafür zu gewinnen, sich selbst ehrenamtlich in der Feuerwehr zu engagieren. Aber auch für alle, die sich einfach nur informieren möchten und/oder über die Technik auf den Fahrzeugen staunen möchten, sind die Termine eine hervorragende Gelegenheit dazu.

Die Einsatzkräfte freuen sich darauf, mit möglichst vielen Personen ins Gespräch zu kommen und sich und ihr wichtiges Ehrenamt vorzustellen. Jeder ist willkommen, der die Feuerwehr kennenlernen möchte oder dem eine Frage auf dem Herzen liegt - dies gilt selbstverständlich auch für Einwohnerinnen und Einwohner, die aus organisatorischen Gründen oder aus Kapazitätsgründen keine Postkarte erhalten haben. Die Feuerwehr Wetter (Ruhr) möchte daher auch ausdrücklich darauf hinweisen, dass es gern möglich ist, mehrere der Termine zu besuchen.

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