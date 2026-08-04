Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Einsatzreicher Tag für die Feuerwehr Ennepetal

Ennepetal (ots)

Am Montag den 03.08.2026 wurde die Feuerwehr Ennepetal zu insgesamt 6 Einsätzen im Stadtgebiet alarmiert. Um 11:31 Uhr löste die automatische Brandmeldeanlage in einem Betrieb im Ortsteil Oelkinghausen aus. Im Einsatz befanden sich die hauptamtliche Wache sowie die Löscheinheit Külchen. Nach der Erkundung stellte sich heraus, dass die Auslösung durch Öldämpfe verursacht wurde. Ein Schadensereignis lag nicht vor, sodass ein weiteres Eingreifen der Feuerwehr nicht erforderlich war.

Nur kurze Zeit später, um 12:15 Uhr, rückte das Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF) der hauptamtlichen Wache zu einem umgestürzten Baum in der Königsfelder Straße aus. Dieser blockierte die Fahrbahn und wurde mittels Kettensäge zerkleinert, sowie anschließend von der Straße entfernt. Abschließend reinigten die Einsatzkräfte die Fahrbahn.

Gegen 13:47 Uhr erfolgte die Alarmierung zu einem ausgelösten Heimrauchmelder im Ortsteil Milspe. Neben der hauptamtlichen Wache waren der Löschzug 1 sowie die Löscheinheit Külchen im Einsatz. Nach der Erkundung konnte keine Feststellung gemacht werden. Es handelte sich um einen Fehlalarm, sodass der Einsatz ohne weitere Maßnahmen beendet wurde.

Am späten Nachmittag, um 17:06 Uhr, wurde das Hilfeleistungslöschfahrzeug erneut wegen eines umgestürzten Baumes alarmiert. Auf der Kölner Straße versperrte dieser die Fahrbahn. Der Baum wurde mit einer Kettensäge zerkleinert, von der Fahrbahn geräumt und die Straße anschließend gereinigt. Danach konnte auch dieser Einsatz beendet werden.

Um 18:30 Uhr wurde die hauptamtliche Wache zu einer. "Person hinter verschlossener Wohnungstür" in die Straße Röthelteich alarmiert. Die Einsatzkräfte verschafften sich über einen Balkon Zugang zur Wohnung und unterstützten anschließend den Rettungsdienst.

Zum letzten Einsatz des Tages rückte um 20:02 Uhr das Hilfeleistungslöschfahrzeug der hauptamtlichen Wache zur Schulstraße aus. Dort galt es, einen verletzten Mauersegler zu sichern. Das Tier wurde aufgenommen und zur weiteren Versorgung an eine geeignete Pflegestelle übergeben.

In der Nacht zum Dienstag wurde die Feuerwehr Ennepetal um 01:48 Uhr erneut alarmiert. Die automatische Brandmeldeanlage eines Betriebes in der Jacobsstraße hatte ausgelöst. Im Einsatz befanden sich die hauptamtliche Wache sowie die Löscheinheit Oberbauer. Nach der Erkundung stellte sich heraus, dass die Auslösung durch Stäube verursacht wurde. Ein Schadensereignis lag nicht vor, sodass der Einsatz ohne weitere Maßnahmen beendet werden konnte.

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