Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Einbruch in Spielhalle: Täter erbeuten mehrere tausend Euro und hinterlassen Chaos

Freigericht (ots)

(lei) Mehrere tausend Euro Bargeld haben Unbekannte bei einem Einbruch in eine Spielhalle in der Hauptstraße in Freigericht-Altenmittlau erbeutet. Als Mitarbeiter die Räumlichkeiten am Montagmorgen betraten, bot sich ihnen ein Bild der Verwüstung.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei hebelten die Täter an der Gebäuderückseite ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt zur Spielhalle. Im Inneren lösten sie die Alarmanlage aus. Diese zerstörten die Eindringlinge anschließend an der Vorderseite des Gebäudes. Danach brachen sie die Kassen sowie mehrere Spielautomaten auf und entwendeten daraus Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro.

Bevor die Täter wieder durch das aufgehebelte Fenster flüchteten, hinterließen sie erhebliche Verwüstungen. Sie verschütteten Getränke, warfen Gegenstände umher und richteten so zusätzlichen Sachschaden an.

Wann genau sich der Einbruch ereignete, ist derzeit noch unklar - womöglich am zurückliegenden Wochenende. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Hauptstraße (130er-Hausnummern) beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, sich bei der Polizei zu melden (06051 827-0).

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