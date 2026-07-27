Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Signaltrompete bei Trauerfeier gestohlen: Polizei bittet um Zeugenhinweise

Hanau (ots)

(lei) Pietätloser geht es kaum: Während der Vorbereitungen für die Bestattung eines ehemaligen US-Soldaten ist am Freitagvormittag auf dem Hauptfriedhof eine Signaltrompete der US-Armee gestohlen worden. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Verdacht des Diebstahls aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Angehörige der US-Armee bereiteten demnach in der Zeit zwischen 10.30 Uhr und 11 Uhr die militärische Trauerzeremonie vor. Dazu gehörten unter anderem die Flagge sowie weitere traditionelle Bestandteile der Bestattung. Die Signaltrompete, auf der später das Musikstück "Taps" als letzter Gruß und Ehrenbeweis gespielt werden sollte, befand sich in einem schwarzen Hartschalenkoffer. Dieser war während der Vorbereitungen für kurze Zeit einige Meter von der Grabstätte entfernt und außer Sicht abgelegt.

Als die Soldaten das Instrument kurz darauf holen wollten, stellten sie fest, dass es verschwunden war - offenbar gestohlen. Eine sofortige Suche im Nahbereich sowie in den eingesetzten Fahrzeugen verlief erfolglos.

Die Polizei fragt nun:

- Wer hat am Freitagvormittag auf dem Hauptfriedhof verdächtige Personen oder Beobachtungen im Bereich der Grabstätte gemacht? - Wer kann Angaben zum Verbleib der Signaltrompete machen?

Hinweise nimmt die Kripo Hanau unter der Telefonnummer 06181 100-123 entgegen.

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