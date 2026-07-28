Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Brachialer Automatenaufbruch: Täter gingen durch aufmerksamen Zeugen leer aus

Brachttal (ots)

(lei) Mit roher Gewalt gingen zwei bislang unbekannte Täter in der Nacht zu Dienstag einen freistehenden Verkaufsautomaten in der Sandwerkstraße im Ortsteil Hellstein an - und gingen am Ende trotzdem leer aus. Mit einem dunklen Audi A4 älteren Baujahres, so die bisherigen Erkenntnisse der Polizei - fuhren sie gegen 4:00 Uhr an den Automaten heran und befestigten eine Kette zwischen dem Fahrzeug und der Tür des Automaten. Anschließend gaben sie Gas und rissen die Tür aus ihrer Verankerung, offenbar um an den Inhalt zu gelangen.

Noch bevor die Täter Beute machen konnten, wurden sie jedoch von einem Zeugen überrascht. Daraufhin brachen sie ihr Vorhaben ab, stiegen in den Wagen und flüchteten in unbekannte Richtung. Entwendet wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts. Der Verkaufsautomat wurde durch die massive Gewalteinwirkung allerdings so stark beschädigt, dass er vorerst unbrauchbar ist. Die Polizei, die den entstandenen Sachschaden auf rund 4.000 Euro schätzt, sicherte den Inhalt des Automaten.

Die beiden als männlich beschriebenen Täter werden als etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß, von normaler Statur und dunkel gekleidet beschrieben.

Wer weitere Hinweise auf das Duo oder zu dem Auto geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei zu melden.

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