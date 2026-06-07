Kreisfeuerwehrverband Ennepe-Ruhr e.V.

FW-EN: Großbrand in Wetter (Ruhr): Ennepe-Ruhr-Kreis demonstriert eindrucksvoll Zusammenhalt und Leistungsfähigkeit

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Schwelm (ots)

Der Großbrand in einem Industriebetrieb in Wetter (Ruhr) am Donnerstag hat eindrucksvoll gezeigt, wie leistungsfähig und eng vernetzt die Feuerwehren und Hilfsorganisationen im Ennepe-Ruhr-Kreis zusammenarbeiten. Für die Berichterstattung zum eigentlichen Brandgeschehen wird auf die Veröffentlichungen der Feuerwehr Wetter (Ruhr) verwiesen.

Bereits kurz nach der Alarmierung war klar, dass die Einsatzlage ein hohes Maß an Personal, Technik und Koordination erfordern würde. Neben den Einsatzkräften der Feuerwehr Wetter (Ruhr) wurden daher frühzeitig zahlreiche weitere Kräfte aus dem gesamten Kreisgebiet eingebunden.

Die Feuerwehr Herdecke wurde kurz nach Einsatzbeginn im ersten Abmarsch zur Einsatzstelle entsandt. Im weiteren Verlauf unterstützten zusätzlich Einsatzkräfte der Feuerwehren Gevelsberg und Witten die umfangreichen Löschmaßnahmen.

Um den Schutz der Bevölkerung im Stadtgebiet Wetter auch während des laufenden Großeinsatzes sicherzustellen, übernahmen Einsatzkräfte der Feuerwehr Sprockhövel Aufgaben des Grundschutzes. Und hier mussten Sie auch zu einer zweiten Einsatzstelle ausrücken. Ergänzend kamen weitere Kräfte der Feuerwehr Herdecke inkl. einer Drehleiter hinzu.

Die Feuerwehr Hattingen stellte darüber hinaus eine Führungskraft für den zwischenzeitlichen entwickelten ABC-Einsatz. Aus Witten und Gevelsberg waren ergänzend die Fachberater ABC alarmiert.

Von der Feuerwehr Schwelm wurde ein Wechselladerfahrzeug mit einem Abrollbehälter für Sonderlöschmittel zur Unterstützung angefordert.

Aufgrund des großen Bedarfs an Atemschutzgeräten wurde Personal der Kreisfeuerwehrzentrale mit weiteren Geräten an der Einsatzstelle entsandt

Ein wichtiger Baustein der Einsatzleitung war der Einsatzleitwagen 2 (ELW 2) des EN-Kreises mit den Kräften der Sondereinsatzgruppe "Information und Kommunikation" der Feuerwehr Witten. Besonders die dort stationierte Drohneneinheit erwies sich als wertvolle Unterstützung. Mithilfe modernster Technik konnten Glutnester im Dachbereich schnell lokalisiert und gezielt bekämpft werden.

Auch das Technische Hilfswerk leistete einen bedeutenden Beitrag. Fachkräfte des Ortsverbandes Wetter wurden durch Einsatzkräfte des Ortsverbandes Remscheid unterstützt und standen insbesondere bei der Beurteilung der Gebäudestatik beratend zur Seite.

Um die rd. 170 Einsatzkräfte verpflegen zu können, kamen Einheiten des Deutschen Roten Kreuzes KV Witten und der Johanniter Unfallhilfe Regionalverband Ruhr-Lippe zum Einsatz.

Die unterstützende Medien- und Öffentlichkeitsarbeit übernahm der Kreisfeuerwehr-Pressesprecher, welcher als Führungskraft bereits mit der Feuerwehr Herdecke vor Ort war.

Im Hintergrund war auch die Kreisleitstelle an diesem Tag deutlich intensiver gefordert und setzte daher einen zweiten Lagedienst ein.

Der Einsatz verdeutlicht einmal mehr, dass die Feuerwehren und Hilfsorganisationen im Ennepe-Ruhr-Kreis als starke Gemeinschaft agieren. Stadtgrenzen spielen dabei keine Rolle, wenn schnelle und professionelle Hilfe benötigt wird. Die Blaulichtfamilie des EN-Kreises hat erneut bewiesen, dass die enge Zusammenarbeit aller Beteiligten nicht nur auf dem Papier besteht, sondern im Einsatzfall zuverlässig, effektiv und hochprofessionell funktioniert.

Auch Kreisbrandmeister Martin Weber, der selbst vor Ort im Einsatz war, zeigte sich beeindruckt von der Leistung aller Beteiligten: "Die Zusammenarbeit der Einsatzkräfte über Stadt- und Organisationsgrenzen hinweg hat erneut hervorragend funktioniert. Dieses Engagement, diese Professionalität und dieser Zusammenhalt machen unsere Gefahrenabwehr im Ennepe-Ruhr-Kreis so stark."

Das beigefügte Bildmaterial darf unter Nennung KFV-EN verwendet werden

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