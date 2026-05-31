Kreisfeuerwehrverband Ennepe-Ruhr e.V.

FW-EN: Jugendflamme erfolgreich abgenommen: 140 Nachwuchskräfte zeigen ihr Können in Hattingen

Bild-Infos

Download

8 weitere Medieninhalte

Schwelm (ots)

Während in der Hattinger Innenstadt am Sonntag das Altstadtfest zahlreiche Besucherinnen und Besucher anzog, stand für rund 140 Jugendliche der Jugendfeuerwehren aus dem gesamten Ennepe-Ruhr-Kreis ein anderes Highlight auf dem Programm: die Abnahme der Jugendflamme in den Stufen 1 und 2. Gemeinsam mit etwa 60 Betreuerinnen und Betreuern waren die jungen Feuerwehrmitglieder im Alter von 10 bis 17 Jahren nach Hattingen gekommen, um ihr Wissen, ihre praktischen Fähigkeiten und ihren Teamgeist unter Beweis zu stellen.

Austragungsort der alle zwei Jahre stattfindenden Veranstaltung war der Gewerbe- und Landschaftspark Henrichshütte. Auf dem dortigen Gelände des Feuerwehrmuseums begrüßte Kreisjugendfeuerwehrwart Nils Abbink die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Grußworte überbrachte zudem der stellvertretende Kreisbrandmeister Mario Rosenkranz. Die stellvertretenden Leiter der Feuerwehr Hattingen, Lars Engelhardt und Thomas Gruski, sowie der Präsident des Kreisfeuerwehrverbandes EN Michael Willms begleiteten die die Veranstaltung den ganzen Tag und konnten sich an jeder Station einen Einblick in die Arbeit der Nachwuchsbrandschützer verschaffen.

Insgesamt traten die Jugendlichen in 22 Kleingruppen an. Für jede der beiden Leistungsstufen mussten fünf Stationen erfolgreich absolviert werden. Auf dem Programm standen dabei klassische feuerwehrtechnische Aufgaben wie das Setzen eines Standrohres zur Wasserentnahme oder das fachgerechte Verlegen von Schläuchen. Auch Fahrzeug- und Gerätekunde durfte nicht fehlen. Ebenso gefragt waren Kenntnisse aus der Ersten Hilfe. So mussten die Teilnehmenden unter anderem eine verletzte Person in die stabile Seitenlage bringen oder einen Notruf korrekt absetzen.

Neben Fachwissen und praktischen Fertigkeiten waren auch Geschicklichkeit, Teamarbeit und Kommunikation gefragt. An einer weiteren Station galt es, Wasser mithilfe eines Messbechers in einen Schlauch zu füllen und dieses anschließend durch diesen zu transportieren. Das gesammelte Wasser musste danach in Becher umgefüllt werden, die auf einer speziellen Krankentrage durch einen Parcours bewegt wurden. Nur durch gute Abstimmung innerhalb der Gruppe konnte diese Aufgabe erfolgreich bewältigt werden.

Nach rund drei Stunden stand fest: Alle teilnehmenden Jugendlichen meisterten die gestellten Aufgaben erfolgreich und konnten ihre Leistungsabzeichen der Jugendflamme Stufe 1 beziehungsweise Stufe 2 entgegennehmen. Mit sichtbarem Stolz wurden die Auszeichnungen anschließend direkt an den Uniformen getragen.

Zum Abschluss der Veranstaltung wartete auf alle Beteiligten eine Stärkung vom Grill. In geselliger Atmosphäre ließ man den erfolgreichen Tag gemeinsam ausklingen, bevor die Jugendlichen und ihre Betreuerinnen und Betreuer die teilweise weiten Heimwege in die verschiedenen Städte des Kreisgebietes antraten.

Besonders erfreulich war erneut die enge Zusammenarbeit innerhalb der Kreisjugendfeuerwehr. Die einzelnen Stationen wurden durch Jugendfeuerwehrbetreuerinnen und -betreuer aus den kreisangehörigen Städten besetzt. Damit zeigte sich einmal mehr, wie gut die Zusammenarbeit über Stadtgrenzen hinweg funktioniert. Gleichzeitig stellt diese Form des gemeinsamen Arbeitens bereits eine wichtige Vorbereitung auf den späteren Einsatzdienst dar, in dem städteübergreifende Kooperationen im Ennepe-Ruhr-Kreis seit Jahren selbstverständlich sind.

Die Kreisjugendfeuerwehr Ennepe-Ruhr bedankt sich bei allen Helferinnen und Helfern, den beteiligten Jugendfeuerwehren sowie bei der Firma MedCare für die Bereitstellung der Räumlichkeiten. Ein besonderer Dank gilt außerdem dem Feuerwehrmuseum Hattingen, das nicht nur die Flächen für Begrüßung und Stationen zur Verfügung stellte, sondern mit seiner einzigartigen Kulisse auch einen passenden Rahmen für die Ausbildung der Feuerwehrnachwuchskräfte bot. Die Veranstaltung zeigte eindrucksvoll, wie engagiert, motiviert und gut ausgebildet die zukünftigen Einsatzkräfte im Ennepe-Ruhr-Kreis bereits heute sind.

Das beigefügte Bildmaterial darf unter Nennung KFV-EN verwendet werden

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Ennepe-Ruhr e.V., übermittelt durch news aktuell