Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Fußgängerin von E-Scooter erfasst - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Am Montag, den 03.08.2026, kam es zwischen 05:30 Uhr und 05:45 Uhr in der Margaretenstraße in Wilhelmshaven, in Höhe der Einmündung Krumme Straße, zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen war die Frau mit ihrem Hund zu Fuß unterwegs, als sie von einem in gleicher Richtung fahrenden E-Scooter überholt und dabei von hinten gestreift wurde. Durch den Zusammenstoß stürzte die Fußgängerin und erlitt Verletzungen an den Händen und Knien.

Der Fahrer des E-Scooters setzte seine Fahrt in Richtung Heppenser Straße fort, ohne sich um die Verletzte zu kümmern oder die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen.

Der bislang unbekannte E-Scooter-Fahrer wird wie folgt beschrieben:

dunkel gekleidet

Kapuze des Hoodies über den Kopf gezogen unterwegs auf einem unbeleuchteten E-Scooter

Die Polizei Wilhelmshaven bittet den beteiligten E-Scooter-Fahrer sowie Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder zur Identität des Fahrers machen können, sich unter der Telefonnummer 04421 942-0 zu melden.

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