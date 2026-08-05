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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort/ Fahrlässige Körperverletzung

Wilhelmshaven (ots)

Am Samstag, 1. August 2026, ereignete sich gegen 14:20 Uhr auf dem Radweg der Hooksieler Landstraße zwischen Sengwarden und Hooksiel ein Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern. Bei der Kollision wurde eine Person verletzt. Zudem entstand Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei Wilhelmshaven bittet Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Radfahrer machen können, sich unter der Telefonnummer 04421/942-0 zu melden

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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