Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort/ Fahrlässige Körperverletzung

Wilhelmshaven (ots)

Am Samstag, 1. August 2026, ereignete sich gegen 14:20 Uhr auf dem Radweg der Hooksieler Landstraße zwischen Sengwarden und Hooksiel ein Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern. Bei der Kollision wurde eine Person verletzt. Zudem entstand Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei Wilhelmshaven bittet Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Radfahrer machen können, sich unter der Telefonnummer 04421/942-0 zu melden

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