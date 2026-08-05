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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Fahren ohne Fahrerlaubnis mit manipuliertem E-Scooter

Varel (ots)

Am Dienstag gegen 20:40 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in der Hellmut-Barthel-Straße in Varel einen 14-jährigen E-Scooter-Fahrer.

Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der E-Scooter deutlich schneller als die zulässigen 20 km/h fuhr. Durch die technische Veränderung war das Fahrzeug nicht mehr als Elektrokleinstfahrzeug einzustufen. Für das Führen des Fahrzeugs wäre somit eine entsprechende Fahrerlaubnis erforderlich gewesen. Da der 14-Jährige aus Varel nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war, wurde gegen ihn ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Der E-Scooter wurde sichergestellt.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass technische Veränderungen an E-Scootern nicht nur rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen können. Mit steigender Geschwindigkeit erhöht sich auch das Unfallrisiko erheblich. Insbesondere jüngere Verkehrsteilnehmende unterschätzen häufig die verlängerten Bremswege und die höheren Aufprallkräfte. Manipulierte E-Scooter stellen daher nicht nur für die Fahrenden selbst, sondern auch für andere Verkehrsteilnehmende eine erhebliche Gefahr dar.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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