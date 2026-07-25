POL-MS: 76-Jährige tot aufgefunden

Münster (ots) - In der Nacht zu Freitag (24.07., 01:40 Uhr) ist es in der Oberschlesier Straße zu einem Streit zwischen zwei Personen und anschließender Festnahme einer weiblichen Person gekommen. Bei ihrer Festnahme leistete die Frau Widerstand, wodurch ein Beamter leicht verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten eine Frau und ein Mann in der ...

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