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Polizei Münster

POL-MS: 76-Jährige tot aufgefunden

Münster / Drensteinfurt (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung "76-jährige Münsteranerin vermisst - Polizei bittet um Hinweise" (ots https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11187/6319267 vom 22.07., 10:31 Uhr)

Die seit Dienstagnachmittag (21.07.) vermisste Münsteranerin wurde am Samstagabend leblos in Drensteinfurt aufgefunden.

Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen bislang nicht vor.

Medien, die Kopien der Bilder veröffentlicht haben, sind angehalten, die Bilder zu löschen.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster
Pressestelle

Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

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