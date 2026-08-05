Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung in Sande
Sande (ots)
Am 04.08.2026, gegen 16:45 Uhr, kontrollierte die Polizei aus Jever einen 73-jährigen Fahrer eines Pkw im Bereich der Gödenser Straße in Sande.
Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem waren die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen für ein anderes Fahrzeug ausgegeben. Der benutzte Pkw war zum Kontrollzeitpunkt nicht mehr zugelassen.
Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und es erwartet ihn ein Strafverfahren
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