Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Sachbeschädigung in Varel
Varel (ots)
Am Donnerstagabend gegen 18.40 Uhr wurde der sogenannte Rauchpavillon auf dem Gelände des St.-Johannes-Hospitals mit einem Holzpfosten beschädigt, der durch eine der Scheiben geworfen wurde. Der Tatverdacht richtet sich gegen eine Gruppe von drei Mädchen, die sich jeweils mit einem E-Scooter in Richtung B437 entfernten. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451 923-0 in Verbindung zu setzen.
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