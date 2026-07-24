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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigung in Varel

Varel (ots)

Am Donnerstagabend gegen 18.40 Uhr wurde der sogenannte Rauchpavillon auf dem Gelände des St.-Johannes-Hospitals mit einem Holzpfosten beschädigt, der durch eine der Scheiben geworfen wurde. Der Tatverdacht richtet sich gegen eine Gruppe von drei Mädchen, die sich jeweils mit einem E-Scooter in Richtung B437 entfernten. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451 923-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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