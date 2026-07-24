PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Spendenübergabe an die Lebenshilfe Wilhelmshaven-Friesland

POL-WHV: Spendenübergabe an die Lebenshilfe Wilhelmshaven-Friesland
  • Bild-Infos
  • Download

Wilhelmshaven (ots)

Mit einer Spende von 450 Euro unterstützt die Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland die Lebenshilfe Wilhelmshaven-Friesland e. V. Der Betrag wurde im Rahmen des Gesundheitstages durch die Spendenbereitschaft der Beschäftigten gesammelt. Inspektionsleiter Jörg Beensen übergab den Spendenscheck gemeinsam mit Anne Weerda vom Gesundheitsmanagement der Polizeiinspektion an den 1. Vorsitzenden der Lebenshilfe Wilhelmshaven-Friesland e. V., Lutz Peichert. Die Spende kommt dem Projekt "Politischer Stammtisch" zugute, das Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen die aktive gesellschaftliche und politische Teilhabe ermöglicht. Die Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland bedankt sich herzlich bei allen Kolleginnen und Kollegen, die mit ihrer Spende zu diesem schönen Ergebnis beigetragen haben. Ein besonderer Dank gilt auch der Lebenshilfe Wilhelmshaven-Friesland für den herzlichen Empfang und den interessanten Einblick in ihre wertvolle Arbeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 24.07.2026 – 10:33

    POL-WHV: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz - Polizei sucht Zeugen

    Wilhelmshaven (ots) - Am Donnerstag, den 23.07.2026, kam es in der Zeit zwischen 19:45 Uhr und 21:57 Uhr auf dem Parkplatz neben dem Intersport-Geschäft in der Bahnhofstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen ordnungsgemäß geparkten Opel Insignia und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Schadens zu ...

    mehr
  • 24.07.2026 – 08:53

    POL-WHV: Machete nach Streitigkeiten sichergestellt

    Wilhelmshaven (ots) - Am Donnerstagnachmittag, 23.07.2026, kam es gegen 16:05 Uhr in der Ernst-Moritz-Arndt-Straße in Wilhelmshaven-Bant zu Streitigkeiten zwischen mehreren Personen. Passanten meldeten der Polizei, dass einer der Beteiligten eine Machete mit sich führen solle. Die eingesetzten Polizeikräfte trafen die Beteiligten an und kontrollierten sie. Im Nahbereich des Einsatzortes wurde unter einer Hecke eine ...

    mehr
  • 23.07.2026 – 14:20

    POL-WHV: Regennasse Fahrbahnen führen zu Verkehrsunfällen

    Wilhelmshaven (ots) - Am Mittwoch kam es im Stadtgebiet Wilhelmshaven zu zwei Verkehrsunfällen, bei denen regennasse Fahrbahnen nach bisherigen Erkenntnissen eine wesentliche Rolle spielten. Gegen 07:40 Uhr kam ein Pkw-Fahrer in einer Rechtskurve auf der Hannoverschen Straße von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Lichtmast. Es entstand Sachschaden; der Pkw war nicht mehr fahrbereit. Am frühen Abend verlor ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren