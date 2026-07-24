Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Spendenübergabe an die Lebenshilfe Wilhelmshaven-Friesland

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Wilhelmshaven (ots)

Mit einer Spende von 450 Euro unterstützt die Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland die Lebenshilfe Wilhelmshaven-Friesland e. V. Der Betrag wurde im Rahmen des Gesundheitstages durch die Spendenbereitschaft der Beschäftigten gesammelt. Inspektionsleiter Jörg Beensen übergab den Spendenscheck gemeinsam mit Anne Weerda vom Gesundheitsmanagement der Polizeiinspektion an den 1. Vorsitzenden der Lebenshilfe Wilhelmshaven-Friesland e. V., Lutz Peichert. Die Spende kommt dem Projekt "Politischer Stammtisch" zugute, das Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen die aktive gesellschaftliche und politische Teilhabe ermöglicht. Die Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland bedankt sich herzlich bei allen Kolleginnen und Kollegen, die mit ihrer Spende zu diesem schönen Ergebnis beigetragen haben. Ein besonderer Dank gilt auch der Lebenshilfe Wilhelmshaven-Friesland für den herzlichen Empfang und den interessanten Einblick in ihre wertvolle Arbeit.

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