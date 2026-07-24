Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Am Donnerstag, den 23.07.2026, kam es in der Zeit zwischen 19:45 Uhr und 21:57 Uhr auf dem Parkplatz neben dem Intersport-Geschäft in der Bahnhofstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen ordnungsgemäß geparkten Opel Insignia und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Schadens zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

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