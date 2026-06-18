Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh: Unbekannte entreißen Fußgängerin den Rucksack - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Eine 48-jährige Duisburgerin erschien am Mittwoch (17. Juni) bei der Polizei und erstattete Anzeige wegen eines Raubdelikts. Nach ihren Angaben war sie in der Nacht gegen 4 Uhr zu Fuß auf dem Gehweg der Weseler Straße in Höhe der Hausnummer 75 unterwegs. Dort sollen plötzlich zwei bislang unbekannte Männer aus dem dortigen Park gekommen sein und ihr den Rucksack entrissen haben. Mit ihrer Beute flüchteten die Täter anschließend in unterschiedliche Richtungen.

Einer der Männer ist etwa 25 bis 25 Jahre alt und 1,80 Meter groß. Er trug schwarze Kleidung. Sein Komplize wird auf 45 bis 50 Jahre und 1,65 Meter geschätzt. Er hat einen Bart und trug zum Tatzeitpunkt eine dunkle Cappy und eine dunkle Weste.

Das Kriminalkommissariat 34 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zur Tat oder zu den flüchtigen Männern machen können, sich unter der Rufnummer 0203 2800 bei der Polizei Duisburg zu melden.

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