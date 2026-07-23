Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Regennasse Fahrbahnen führen zu Verkehrsunfällen

Wilhelmshaven (ots)

Am Mittwoch kam es im Stadtgebiet Wilhelmshaven zu zwei Verkehrsunfällen, bei denen regennasse Fahrbahnen nach bisherigen Erkenntnissen eine wesentliche Rolle spielten. Gegen 07:40 Uhr kam ein Pkw-Fahrer in einer Rechtskurve auf der Hannoverschen Straße von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Lichtmast. Es entstand Sachschaden; der Pkw war nicht mehr fahrbereit. Am frühen Abend verlor ein E-Scooter-Fahrer beim Abbiegen von der Schulstraße in die Tonndeichstraße auf regennassem Kopfsteinpflaster die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß gegen einen Pkw. Verletzt wurde nach derzeitigem Stand niemand. Die Polizei weist darauf hin, die Fahrweise insbesondere bei Regen den Straßen- und Witterungsverhältnissen anzupassen. Nasse Fahrbahnen können den Bremsweg verlängern und die Bodenhaftung deutlich verringern - insbesondere in Kurven sowie auf Kopfsteinpflaster.

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