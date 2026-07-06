PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Falscher Handwerker bestiehlt Seniorin - Polizei bittet um Hinweise

Klütz (LK NWM) (ots)

Unter dem Vorwand, Handwerker zu sein, verschaffte sich ein bislang unbekannter Mann am Freitagvormittag (03. Juli 2026) Zugang zum Wohnhaus einer 84-jährigen Frau und entwendete dort Bargeld.

Nach bisherigen Erkenntnissen erschien der Unbekannte gegen 9 Uhr an der Haustür der Seniorin und erklärte, aufgrund einer angeblichen Verstopfung das Warmwasser überprüfen zu müssen. Gemeinsam begaben sich die Frau und der Mann in den Heizungskeller, wo die 84-Jährige auf seine Anweisung das Warmwasser aufdrehte, während der vermeintliche Handwerker die Rohre im Haus prüfte. Den unbeaufsichtigten Moment nutzte der Mann, um die Wohnräume zu durchsuchen und Bargeld in dreistelliger Höhe zu entwenden. Anschließend verließ er das Grundstück unbemerkt.

Der Tatverdächtige wird als etwa 25 bis 35 Jahre alt, circa 185 cm groß, korpulent, mit kurzen dunklen Haaren und bekleidet mit einer schwarzen Latzhose beschrieben. Im Zusammenhang mit der Tat wurde zudem ein heller Transporter beobachtet, der möglicherweise mit dem Geschehen in Verbindung steht.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Personen, die am Freitagvormittag im Bereich Klütz verdächtige Personen oder einen hellen Transporter bemerkt haben oder Angaben zum Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Grevesmühlen unter der Telefonnummer 03881 720-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Die Polizei bittet außerdem alle Personen, sich zu melden, bei denen der vermeintliche Handwerker ebenfalls geklingelt oder sich unter einem ähnlichen Vorwand Zutritt zum Wohnhaus verschafft hat.

Hinweise der Polizei:

Lassen Sie unbekannte Personen nur dann in Ihr Haus oder Ihre Wohnung, wenn deren Besuch angekündigt oder von Ihnen selbst veranlasst wurde. Lassen Sie sich stets einen Dienst-/Mitarbeiterausweis zeigen und prüfen Sie diesen sorgfältig. Im Zweifel kontaktieren Sie die angeblich entsendende Firma oder den Versorger über eine Ihnen bekannte Rufnummer und lassen Sie sich den Einsatz bestätigen. Ziehen Sie bei Unsicherheiten Nachbarn oder Angehörige hinzu und lassen Sie fremde Personen niemals unbeaufsichtigt in Ihrem Wohnbereich.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Jessica Lerke
Telefon: 03841 203-304
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 06.07.2026 – 13:58

    POL-HRO: Unbekannte entwenden mehrere Zaunfelder - Polizei sucht Zeugen

    Wismar (ots) - Nachdem der Diebstahl diverser Zaunfelder im Wismarer Stadtteil Dargetzow am vergangenen Freitag (03. Juli) bei der Polizei angezeigt wurde, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Nach bisherigen Erkenntnissen demontierten und entwendeten bislang unbekannte Täter im Zeitraum vom 19. Juni bis zum 03. Juli insgesamt 31 Felder eines ...

    mehr
  • 06.07.2026 – 12:33

    POL-HRO: Yorkshire Terrier vom "Hundeparkplatz" gestohlen

    Wittenburg (ots) - Ein Hund ist am Samstagabend vor einem Discounter in Wittenburg gestohlen worden. Die Polizei konnte die beiden Tatverdächtigen kurze Zeit später stellen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand band die Besitzerin ihren Yorkshire Terrier gegen 18:30 Uhr ordnungsgemäß am sogenannten Hundeparkplatz vor einem Discounter in der Hagenower Chaussee an. Als sie etwa 15 Minuten später nach ihrem Einkauf ...

    mehr
  • 06.07.2026 – 12:31

    POL-HRO: Polizeibeamte mit Feuerwerksrakete beschossen - Kriminalpolizei ermittelt

    Güstrow/Landkreis Rostock (ots) - Am vergangenen Wochenende wurden Polizeibeamte des Güstrower Polizeihauptreviers mit Feuerwerksraketen beschossen. Glücklicherweise blieben die Einsatzkräfte unverletzt. Ein Funkstreifenwagen nahm am Sonntag kurz nach Mitternacht Feuerwerksgeräusche auf dem Distelberg aus Richtung der Ahornpromenade wahr. In diesem Bereich war es ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren