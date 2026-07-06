Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Falscher Handwerker bestiehlt Seniorin - Polizei bittet um Hinweise

Klütz (LK NWM) (ots)

Unter dem Vorwand, Handwerker zu sein, verschaffte sich ein bislang unbekannter Mann am Freitagvormittag (03. Juli 2026) Zugang zum Wohnhaus einer 84-jährigen Frau und entwendete dort Bargeld.

Nach bisherigen Erkenntnissen erschien der Unbekannte gegen 9 Uhr an der Haustür der Seniorin und erklärte, aufgrund einer angeblichen Verstopfung das Warmwasser überprüfen zu müssen. Gemeinsam begaben sich die Frau und der Mann in den Heizungskeller, wo die 84-Jährige auf seine Anweisung das Warmwasser aufdrehte, während der vermeintliche Handwerker die Rohre im Haus prüfte. Den unbeaufsichtigten Moment nutzte der Mann, um die Wohnräume zu durchsuchen und Bargeld in dreistelliger Höhe zu entwenden. Anschließend verließ er das Grundstück unbemerkt.

Der Tatverdächtige wird als etwa 25 bis 35 Jahre alt, circa 185 cm groß, korpulent, mit kurzen dunklen Haaren und bekleidet mit einer schwarzen Latzhose beschrieben. Im Zusammenhang mit der Tat wurde zudem ein heller Transporter beobachtet, der möglicherweise mit dem Geschehen in Verbindung steht.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Personen, die am Freitagvormittag im Bereich Klütz verdächtige Personen oder einen hellen Transporter bemerkt haben oder Angaben zum Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Grevesmühlen unter der Telefonnummer 03881 720-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Die Polizei bittet außerdem alle Personen, sich zu melden, bei denen der vermeintliche Handwerker ebenfalls geklingelt oder sich unter einem ähnlichen Vorwand Zutritt zum Wohnhaus verschafft hat.

Hinweise der Polizei:

Lassen Sie unbekannte Personen nur dann in Ihr Haus oder Ihre Wohnung, wenn deren Besuch angekündigt oder von Ihnen selbst veranlasst wurde. Lassen Sie sich stets einen Dienst-/Mitarbeiterausweis zeigen und prüfen Sie diesen sorgfältig. Im Zweifel kontaktieren Sie die angeblich entsendende Firma oder den Versorger über eine Ihnen bekannte Rufnummer und lassen Sie sich den Einsatz bestätigen. Ziehen Sie bei Unsicherheiten Nachbarn oder Angehörige hinzu und lassen Sie fremde Personen niemals unbeaufsichtigt in Ihrem Wohnbereich.

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