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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verlassener Unfallwagen in der Zetelermarsch

Varel (ots)

Am Mittwochmorgen gegen 08.15 Uhr wurde durch einen Anwohner der Zetelermarsch, in einem Graben auf Höhe des dortigen Naturschutzgebietes, ein auf dem Dach liegender Pkw festgestellt. Da nicht sofort erkennbar war, ob sich noch Personen im oder unter dem Auto befanden, wurden neben der FFW Zetel und Neustadtgödens auch Rettungskräfte sowie die Polizei entsandt. Im Fahrzeug konnten jedoch keine Personen festgestellt werden. Da weiterhin nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich in den angrenzenden Feldern möglicherweise noch verletzte Personen aufhielten, wurde zusätzlich ein Hubschrauber zur Absuche des Bereichs eingesetzt. Personen wurden dabei nicht aufgefunden. Nach Bergung des Fahrzeuges wurde festgestellt, dass der verunfallte PKW der Marke Audi nicht zugelassen war. Zudem waren an dem Fahrzeug Kennzeichen angebracht, die nicht zu diesem Fahrzeug gehörten. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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