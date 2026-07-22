Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Kfz-Aufbrüche in Varel

Varel (ots)

In der Nacht von Montag, 20.07.2026, auf Dienstag, 21.07.2026, wurden Am Spülteich in Varel zwei Fahrzeuge aufgebrochen. Bei beiden Fahrzeugen wurde jeweils die Seitenscheibe zerstört. Diebesgut konnte nicht erlangt werden. Im gleichen Tatzeitraum wurde bei einem in der Meischenstraße in Varel geparkten Transporter ebenfalls eine Seitenscheibe angegangen. Aus dem Fahrzeuginneren wurde eine Geldbörse entwendet.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451 923-0 in Verbindung zu setzen.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, keine Wertgegenstände oder Taschen sichtbar in geparkten Fahrzeugen zurückzulassen.

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