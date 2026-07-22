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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Schwelbrand in Varel

Varel (ots)

Am Dienstagmorgen, 21.07.2026, erhielt die Polizei mehrere Hinweise auf eine Rauchentwicklung im Vareler Wald. Letztlich konnte in der Mitte des Waldstückes ein Schwelbrand im Waldboden um einen größeren Baum herum festgestellt werden. Die Glutnester konnten durch die OFW Varel gelöscht werden. Die Brandursache ist bisher unbekannt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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