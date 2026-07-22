Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Schwelbrand in Varel
Varel (ots)
Am Dienstagmorgen, 21.07.2026, erhielt die Polizei mehrere Hinweise auf eine Rauchentwicklung im Vareler Wald. Letztlich konnte in der Mitte des Waldstückes ein Schwelbrand im Waldboden um einen größeren Baum herum festgestellt werden. Die Glutnester konnten durch die OFW Varel gelöscht werden. Die Brandursache ist bisher unbekannt.
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