POL-WHV: Schwelbrand in Varel

Schortens (ots) - Am 21.07.2026, gegen 07:32 Uhr, kam es an der Eimündung "An der Mühle"/"Edoburger Straße" in Schortens (OT: Accum) zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Radfahrerin. Ein 54-Jähriger befuhr mit seinem Pkw die Straße "An der Mühle" in östliche Richtung. Von der "Edoburger Straße" bog eine 84-jährige Radfahrerin auf die Fahrbahn der Straße "An der Mühle" ein, als der Pkw-Fahrer die ...

mehr