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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin in Accum

Schortens (ots)

Am 21.07.2026, gegen 07:32 Uhr, kam es an der Eimündung "An der Mühle"/"Edoburger Straße" in Schortens (OT: Accum) zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Radfahrerin.

Ein 54-Jähriger befuhr mit seinem Pkw die Straße "An der Mühle" in östliche Richtung. Von der "Edoburger Straße" bog eine 84-jährige Radfahrerin auf die Fahrbahn der Straße "An der Mühle" ein, als der Pkw-Fahrer die Einmündung passierte.

Die 84-Jährige kollidierte mit dem Pkw und stürzte in der Folge. Sie wurde dabei schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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