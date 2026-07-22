Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin in Accum
Schortens (ots)
Am 21.07.2026, gegen 07:32 Uhr, kam es an der Eimündung "An der Mühle"/"Edoburger Straße" in Schortens (OT: Accum) zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Radfahrerin.
Ein 54-Jähriger befuhr mit seinem Pkw die Straße "An der Mühle" in östliche Richtung. Von der "Edoburger Straße" bog eine 84-jährige Radfahrerin auf die Fahrbahn der Straße "An der Mühle" ein, als der Pkw-Fahrer die Einmündung passierte.
Die 84-Jährige kollidierte mit dem Pkw und stürzte in der Folge. Sie wurde dabei schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt.
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