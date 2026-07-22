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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Fahrt unter Drogeneinfluss in Schortens

Schortens (ots)

Am 21.07.2026, gegen 17:27 Uhr, kontrollierte die Polizei aus Jever den 29-jährigen Fahrer eines Pkw im Bereich der Menkestraße in Schortens. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Mann unter Drogeneinfluss stand. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf THC. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt wurde untersagt und ihn erwartet ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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