Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Fahrt unter Drogeneinfluss in Schortens
Schortens (ots)
Am 21.07.2026, gegen 17:27 Uhr, kontrollierte die Polizei aus Jever den 29-jährigen Fahrer eines Pkw im Bereich der Menkestraße in Schortens. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Mann unter Drogeneinfluss stand. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf THC. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt wurde untersagt und ihn erwartet ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren.
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