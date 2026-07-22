Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Einbruch in Einfamilienhaus in Wilhelmshaven
Wilhelmshaven (ots)
Unbekannte Täter sind im Zeitraum von Samstag, 18. Juli 2026, gegen 11:00 Uhr, bis Dienstag, 21. Juli 2026, 16:00 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Buhnenstraße eingebrochen.
Die Täterschaft näherte sich dem Grundstück vermutlich über den Schlafdeich und hebelte die rückwärtige Terrassentür auf, um sich Zutritt zum Wohnzimmer zu verschaffen. Anschließend sind die Wohnräume nach Diebesgut durchsucht worden.
Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Buhnenstraße oder am angrenzenden Schlafdeich beobachtet haben, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.
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