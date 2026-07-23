Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Kurzer Ausflug endet hinter dem Zaun
Bockhorn (ots)
Ein ungewöhnlicher Einsatz beschäftigte die Polizei am Mittwochabend: Zwei Ziegen waren außerhalb ihres Geheges unterwegs und wurden im Bereich einer Landesstraße in Bockhorn von einem Verkehrsteilnehmer entdeckt. Die Einsatzkräfte verständigten den Eigentümer, der die beiden Ausreißer wieder sicher zurück auf ihre Weide brachte. Die Polizei freut sich über den glimpflichen Ausgang des Einsatzes und erinnert daran, dass freilaufende Tiere im Straßenverkehr eine erhebliche Gefahr darstellen können.
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