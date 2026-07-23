POL-WHV: Kurzer Ausflug endet hinter dem Zaun

Varel (ots) - Am Mittwochmorgen gegen 08.15 Uhr wurde durch einen Anwohner der Zetelermarsch, in einem Graben auf Höhe des dortigen Naturschutzgebietes, ein auf dem Dach liegender Pkw festgestellt. Da nicht sofort erkennbar war, ob sich noch Personen im oder unter dem Auto befanden, wurden neben der FFW Zetel und Neustadtgödens auch Rettungskräfte sowie die Polizei entsandt. Im Fahrzeug konnten jedoch keine Personen ...

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