Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Machete nach Streitigkeiten sichergestellt
Wilhelmshaven (ots)
Am Donnerstagnachmittag, 23.07.2026, kam es gegen 16:05 Uhr in der Ernst-Moritz-Arndt-Straße in Wilhelmshaven-Bant zu Streitigkeiten zwischen mehreren Personen. Passanten meldeten der Polizei, dass einer der Beteiligten eine Machete mit sich führen solle. Die eingesetzten Polizeikräfte trafen die Beteiligten an und kontrollierten sie. Im Nahbereich des Einsatzortes wurde unter einer Hecke eine Machete aufgefunden und sichergestellt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand konnte diese anhand von Zeugenangaben einem 26-jährigen Mann zugeordnet werden. Gegen den Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.
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