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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Machete nach Streitigkeiten sichergestellt

Wilhelmshaven (ots)

Am Donnerstagnachmittag, 23.07.2026, kam es gegen 16:05 Uhr in der Ernst-Moritz-Arndt-Straße in Wilhelmshaven-Bant zu Streitigkeiten zwischen mehreren Personen. Passanten meldeten der Polizei, dass einer der Beteiligten eine Machete mit sich führen solle. Die eingesetzten Polizeikräfte trafen die Beteiligten an und kontrollierten sie. Im Nahbereich des Einsatzortes wurde unter einer Hecke eine Machete aufgefunden und sichergestellt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand konnte diese anhand von Zeugenangaben einem 26-jährigen Mann zugeordnet werden. Gegen den Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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