Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigung durch Graffiti - Zeugen gesucht

Bockhorn (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 29.04.2026 und dem 02.06.2026 kam es an der Bockhorner Straße (B 437) in Bockhorn zu einer Sachbeschädigung.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde eine sogenannte Abgrenzeinheit an der Gastrasse EWA 1, kurz vor dem Parkplatz am Urwald, mit schwarzer und blauer Farbe besprüht. Zudem brachten die bislang unbekannten Täter einen weißen Schriftzug auf dem Objekt an.

Darüber hinaus wurde ein an der Front der Anlage angebrachtes Solarpanel gewaltsam abgebrochen und entwendet.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und Diebstahls aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder den bislang unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bockhorn unter der Telefonnummer 04453 978620 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

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