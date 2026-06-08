PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigung durch Graffiti - Zeugen gesucht

Bockhorn (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 29.04.2026 und dem 02.06.2026 kam es an der Bockhorner Straße (B 437) in Bockhorn zu einer Sachbeschädigung.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde eine sogenannte Abgrenzeinheit an der Gastrasse EWA 1, kurz vor dem Parkplatz am Urwald, mit schwarzer und blauer Farbe besprüht. Zudem brachten die bislang unbekannten Täter einen weißen Schriftzug auf dem Objekt an.

Darüber hinaus wurde ein an der Front der Anlage angebrachtes Solarpanel gewaltsam abgebrochen und entwendet.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und Diebstahls aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder den bislang unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bockhorn unter der Telefonnummer 04453 978620 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 08.06.2026 – 10:51

    POL-WHV: Sachbeschädigung an Swimmingpool in Jever

    Jever (ots) - Am 07.06.2026 erhielt die Polizei Kenntnis von einer Sachbeschädigung an einem Grundstück im Schlesierweg in Jever. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein im Außenbereich aufgestellter Swimmingpool beschädigt. An der Seitenwand des Pools konnten zwei Einschnitte festgestellt werden, durch die das gesamte Wasser aus dem Becken ablief. Bei dem beschädigten Gegenstand handelt es sich um einen aufblasbaren ...

    mehr
  • 08.06.2026 – 10:45

    POL-WHV: Betrug zum Nachteil eines Hotels und einer Bar

    Wilhelmshaven (ots) - Am 07.06.2026, gegen 02:38 Uhr, kam es in einem Hotel in der Valoisstraße in Wilhelmshaven zu einem Betrugsdelikt. Nach bisherigen Erkenntnissen checkte ein 22-jähriger Beschuldigter in dem Hotel ein, ohne die hierfür entstandenen Kosten zu begleichen. Im weiteren Verlauf begab sich der Mann in die angrenzende Bar, wo er alkoholische Getränke konsumierte. Auch die dort entstandene Rechnung konnte ...

    mehr
  • 07.06.2026 – 17:36

    POL-WHV: Pressemeldung des Polizeikommissariat Varel vom 05.06. bis 07.06.2025 (Nachtrag)

    Wilhelmshaven (ots) - Betrunkener Fahrzeugführer flüchtet von der Unfallstelle Zetel- Am frühen Sonntagmorgen wird dem Polizeikommissariat Varel eine Verkehrsunfallflucht in Zetel am Ohrbült gemeldet. Ein Fahrzeug hat ein Verkehrsschild überfahren und eine Hauswand touchiert. Am Unfallort wurden Fahrzeugteile eines weißen Pkw Audi festgestellt. Ein weißer, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren