POL-WHV: Pressemeldung der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland für Montag, 01.04.2024

Wilhelmshaven (ots)

++ Sachbeschädigung an Verkehrseinrichtungen in Wilhelmshaven ++

Am Sonntag, 31.03.2024, gegen 22:00 Uhr, wurde durch die Polizei im Neuengrodener Weg in Wilhelmshaven festgestellt, dass Teile der Verkehrseinrichtungen, sogenannte Leitplatten (Verkehrszeichen 626), die zur Gewährleistung der Einhaltung des dort eingerichteten Durchfahrtsverbotes installiert waren, durch unbekannte Personen aus der Verankerung gerissen und in den angrenzenden Grünstreifen geworfen worden sind. Ein kleinerer Findling, der die unerlaubte Umfahrung der Verkehrszeichen über die Grünfläche hinweg unterbinden sollte, wurde zur Seite gewuchtet. Die Verkehrseinrichtungen konnten teilweise provisorisch wieder hergestellt werden, ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland unter 04421-942-0 zu melden.

++ Auto überschlägt sich - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss ++

Am Montag, 01.04.2024, gegen 04:58 Uhr kam es in Wilhelmshaven, Alfred-Eckert-Straße, zu einem Verkehrsunfall. Ein 46jähriger Mann aus Wilhelmshaven kam aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Sein PKW überfuhr eine Baumwurzel, das Fahrzeug verlor den Bodenkontakt und schleuderte in ca. anderthalb Metern Höhe gegen einen weiteren Baum. Schlussendlich kippte das Fahrzeug um und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien und wurde leicht verletzt von den eingetroffenen Rettungskräften versorgt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Sachschaden wird bislang auf ca. 45000 EUR geschätzt.

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizeibeamten Atemalkoholgeruch beim Fahrer des PKW, ein Atemalkoholtest lässt auf eine nicht unerhebliche Beeinflussung durch Alkohol schließen. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt und ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.

++ Verkehrskontrolle mit Folgen - Polizei beschlagnahmt Marihuana und Bargeld und leitet Verfahren gegen einen 24-Jährigen ein ++

Bereits am letzten Mittwochnachmittag beabsichtigten Beamte des Einsatz- und Streifendienstes der Wilhelmshavener Polizei die Insassen eines Pkw Ford Fiesta in der Ansgaristraße zu kontrollieren. Nachdem die Beamten ihr Vorhaben durch das Anhaltesignal verdeutlicht hatten, stoppte der Pkw, jedoch öffnete sich zugleich die Beifahrertür, eine männliche Person ergriff ad hoc zu Fuß die Flucht und trug dabei einen schwarzen Beutel. Nach einer kurzzeitigen Verfolgung, während der der Flüchtende sich des Beutels entledigte, konnte der Mann hinter einem Gebüsch auf einem Parkplatz in der Rheinstraße angetroffen werden.

Bei der Durchsuchung des 24-jährigen Wilhelmshaveners fanden die Beamten eine größere Menge Bargeld im vierstelligen Bereich und ein Smartphone. In dem Beutel befand sich eine nicht geringe Menge Marihuana, die die Beamten beschlagnahmten. Der 24-Jährige wurde vorläufig festgenommen.

Bei den beiden weiteren Fahrzeuginsassen wurde ebenfalls eine größere Menge Bargeld aufgefunden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg erfolgte die zusätzliche Anordnung zur Beschlagnahme des Smartphones und des Bargeldes des 24-Jährigen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft und Beschluss des Amtsgerichtes Vechta wurde weiterhin die Durchsuchung der Wohnung des Wilhelmshaveners angeordnet.

Die Durchsuchung führte zum Auffinden von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge, die ebenfalls beschlagnahmt werden konnten.

Die Beamten leiteten Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein. Die Staatsanwaltschaft Oldenburg stellte mangels Haftgründen keinen Antrag auf Erlass eines Haftbefehls, so dass der 24-Jährige nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen Donnerstagmittag wieder entlassen wurde.

++ E-Scooter ohne Versicherung in Sande ++

Im Rahmen von Verkehrskontrollen wurden zum wiederholten Male nicht versicherte E-Scooter festgestellt. So befuhr am 28.03.2024 ein 15-jähriger Jugendlicher die Kreisstraße K94 in Schortens und am 29.03.2024, gegen 00.30 Uhr ein 25-jähriger männlicher Fahrzeugführer die Weserstraße in Sande. Gegen beide Personen wurden Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Da der E-Scooter des Jugendlichen im Eigentum der Eltern steht, wurde ein zusätzliches Verfahren aufgrund der Halterverantwortlichkeit eingeleitet.

++ Diebstahl aus Firmenfahrzeug in Schortens ++

Am 29.03.2024, in der Zeit von 00.55 Uhr bis 01.05 Uhr, schlugen unbekannte Täter die Heckscheibe eines Firmenfahrzeugs in der Hauptstraße in Schortens-Middelsfähr ein. Nachdem anschließend die Hecktür geöffnet wurde, entwendeten die Täter mehrere, hochwertige Elektrowerkzeuge. Zeugen, die Hinweise zur Täterschaft oder zum Verbleib der Werkzeuge geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever (Tel. 04461/74490) in Verbindung zu setzen.

++ Trunkenheit im Straßenverkehr in Jever ++

Am 31.03.2024, gegen 04.00 Uhr, wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Kleinen Bahnhofstraße in Jever festgestellt, dass der 44-jährige Pkw-Fahrer unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Eine Alkotest ergab 1,41 Promille. Der Führerschein wurde daraufhin beschlagnahmt, eine Blutentnahme veranlasst und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

++ Verkehrsunfallflucht in Sande ++

Am 30.03.2024, zwischen 18.30 Uhr und 21.00 Uhr, wurde ein ordnungsgemäß geparkter Peugeot 208 in der Umfangstraße Höhe Haus-Nr. 3 in Sande durch ein weiteres Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Am Peugeot entstand ein Schaden im vorderen, linken Bereich. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher oder sein Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever (Tel. 04461/74490) in Verbindung zu setzen.

++ Verkehrsunfallflucht im Wangerland ++

In der Zeit vom 30.03.2024, 14.15 Uhr bis 31.03.2024, 10.00 Uhr, parkte der Geschädigte seinen Pkw, VW Golf, auf einem Parkplatz im Wangerland, Wiarder Altendeich Haus-Nr. 10 vor dem dortigen Yoga-Zentrum. Während dieser Zeit stieß ein weiteres Fahrzeug gegen die linke Fahrzeugseite des VW. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher oder sein Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever (Tel. 04461/74490) in Verbindung zu setzen.

++ Verkehrsunfall in Bockhorn ++

Am frühen Freitagnachmittag befahren ein 22-jähriger Mann und nachfolgend ein 24-jähriger Mann samt 21-jähriger weiblicher Sozia auf ihren Kleinkrafträdern die Grabsteder Straße in Richtung B 437 in der Absicht, nach rechts in Richtung Varel in diese einzubiegen. Ein nachfolgender 57-jähriger Mann aus Bockhorn, welcher den Krafträdern mit seinem Pkw Mazda nachfolgt, übersieht das verkehrsbedingt erforderliche Abbremsen der vor ihm fahrenden Kleinkrafträder und fährt auf diese auf. Das vor dem Pkw befindliche Kleinkraftrad Honda, welches mit zwei aus Zetel stammenden Personen besetzt ist, stürzt infolgedessen. Beide Personen ziehen sich dadurch leichte Verletzungen zu. Der Fahrzeug-Führer des voranfahrenden Kleinkraftrades KTM, welcher ebenfalls aus Zetel stammt, bleibt glücklicherweise unverletzt. An beiden Krafträdern und dem Pkw entsteht Sachschaden.

++ Verkehrsunfall in Zetel ++

Am Samstagmittag befährt eine 51-jährige Frau aus Zetel mit ihrem Pkw Audi die B 437 von Bockhorn kommend in Richtung Neuenburg und muss schließlich verkehrsbedingt halten. Ein 22-jähriger Mann, welcher mit seinem Pkw Ford nachfolgt, übersieht dies und fährt auf den vor ihm haltenden Pkw Audi auf. Fahrer und Beifahrer des Ford, welche beide aus dem Heidekreis stammen, sowie die Fahrzeug-Führerin des Pkw Audi ziehen sich infolge des Unfalls leichte Verletzungen zu. An beiden Fahrzeugen entsteht Sachschaden.

++ Sachbeschädigung in Varel ++

In der Zeit von Gründonnerstag, 09:00 Uhr, bis Karfreitag, 19:20 Uhr, beschädigen bislang unbekannte Täter die Glasfüllung der Eingangstür zum derzeit leerstehenden, ehemaligen Geschäft für Heimtierbedarf an der Oberstraße mit Zugang über die Straße Am Pfarrgarten. Zeugen werden gebeten, ihre sachdienlichen Beobachtungen der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 mitzuteilen.

++ Brandentwicklung in Bockhorn ++

Am Samstagmittag gerät ein Elektrogerät, welches in einem Gartenhaus auf einem Grundstück der Hilgenholter Straße abgestellt ist, vermutlich infolge technischen Defektes in Brand. Das Feuer kann zu einem frühen Zeitpunkt entdeckt und gelöscht werden. Es entsteht Sachschaden am Gartenhaus, an dessen Interieur, an der Gartenbegrünung sowie am Wohnhaus. Personenschaden entsteht nicht. Infolge des durch den Feuerwehreinsatz entstandenen öffentlichen Interesses kommt es zu Stauungen auf der Bundesstraße 437.

++ Brand im Hansagebäude in Varel ++

Am Morgen des Ostermontages bemerkt ein aufmerksamer Anwohner der Neumühlenstraße, dass aus dem Dach des leerstehenden, denkmalgeschützten "Hansa-Gebäudes" Rauch aufsteigt und alarmiert die Polizei. Durch die nachgeforderte Feuerwehr kann in einem Raum des Erdgeschosses ein Brand lokalisiert und gelöscht werden. Die Bevölkerung wird aufgrund der Rauchgasentwicklung vorsorglich gebeten, Fenster und Türen zu schließen. Personenschaden entsteht nicht. Aufgrund des Feuerwehreinsatzes werden Hansastraße und Neumühlenstraße zeitweise für den Individualverkehr gesperrt. Angaben zur Entstehung des Brandes können bei derzeitigem Ermittlungsstand nicht gemacht werden. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Beobachtungen der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 mitzuteilen.

++ Tageswohnungseinbruch in Varel ++

Am frühen Samstagabend, in der Zeit von 17:45 Uhr bis 18:20 Uhr, dringen bislang unbekannte Täter während der kurzfristigen Abwesenheit der Bewohner gewaltsam in ein Einfamilienhaus im Buschgastweg ein. Im Inneren werden Räume durchwühlt. Ob Diebesgut erlangt worden ist, steht bei derzeitigem Erkenntnisstand nicht fest.

++ Einbrüche in Zetel ++

Am Ostersonntag werden der Polizei in Varel zwei Einbruchdiebstahlstaten in Zetel angezeigt. Bislang unbekannte Täter verschafften sich demnach gewaltsam Zutritt zu einen Einfamilienwohnhaus an der Pohlstraße sowie einer Doppelhaushälfte an der Straße Kronshausen. Die Tatzeiträume können aufgrund Ortsabwesenheit der jeweiligen Bewohner nicht genau eingegrenzt werden. Ob Diebesgut erlangt worden ist, bedarf weiterer Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Beobachtungen der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 mitzuteilen.

