Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung der PI Verden/Osterholz für den 08.08-2026

Verden/Osterholz (ots)

Bereich PI Verden

Radfahrerin übersehen

Am Freitag kam es gegen 11:15 Uhr auf der Hauptstraße in Daverden zu einem Verkehrsunfall. In Höhe der Einmündung Zum Hohberg wollte eine 70-jährige VW-Fahrerin aus Obernkirchen abbiegen. Dabei übersah sie eine von links kommende 68-jährige Fahrradfahrerin aus der Gemeinde Langwedel. Die Radfahrerin stürzte zu Boden und wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden von rund 2000,-EUR. Die aufnehmenden Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen Fahrlässiger Körperverletzung gegen die Pkw-Fahrerin ein.

Bereich PK Achim

Einbruch in Physiotherapiepraxis

In der Nacht von Donnerstag, dem 06.08.26, auf Freitag, den 07.08.26, kam es zu einem Einbruch in eine Physiotherapiepraxis in der Straße "Giers-/Schanzendorf" in Ottersberg. Unbekannte Täter gelangten gewaltsam über eine Tür in die Praxis. Nachdem die Täter die Räumlichkeiten durchsucht haben, entfernten sie sich unbemerkt mit einer geringen Menge Bargeld. Zeugen, die Angaben zur Sache machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Achim unter Telefon 04202/9960 zu melden.

Einbruch in Werkstatt

Von Donnerstag, dem 06.08.26, auf Freitag, dem 07.08.26, kam es zu einem Einbruch in eine Werkstatt-Einrichtung in der Bremer Straße in Achim. Unbekannte Täter gelangten über eine Tür in das Objekt und durchsuchten dort die Räumlichkeiten. Letztlich konnten sie mit Bargeld unerkannt fliehen. Zeugen, die Angaben zur Sache machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Achim unter Telefon 04202/9960 zu melden.

Einbruch in Garage und Geräteschuppen

In der Nacht von Donnerstag, dem 06.08.26, auf Freitag, den 07.08.26, kam es in der Straße "Bierdener Kämpe" in Achim zu zwei Einbrüchen. Dabei verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einer Garage sowie auf einem weiteren Grundstück Zugang zu einem Geräteschuppen. Zum Einen entwendeten sie ein Rennrad sowie elektronisches Fahrradzubehör, zudem wurde ein Pedelec im Gesamtwert von mehreren tausend Euro entwendet. Im Nachgang konnten die Täter unerkannt fliehen. Zeugen, die Angaben zur Sache machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Achim unter Telefon 04202/9960 zu melden.

Bereich ESD-BAB Langwedel

Keine Presserelevanten Sachverhalte.

Bereich PK Osterholz

Einbruch in Einfamilienhaus

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Mittwochnachmittag und Freitagvormittag in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Weißen Rieden eingebrochen. Während der Abwesenheit der Geschädigten verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu dem Wohnhaus, indem sie eine seitliche Tür aufbrachen. Anschließend durchsuchten sie mehrere Räume sowie diverse Einrichtungsgegenstände nach möglichem Diebesgut. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die im genannten Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen oder Personen festgestellt haben, sich beim Polizeikommissariat Osterholz unter Telefon 04791/3070 zu melden.

Wohnhaus nach Brand nicht mehr bewohnbar - vier Bewohner verletzt

In der Nacht zu Samstag ist es in einem Wohnhaus zu einem Brand gekommen. Vier Hausbewohner bemerkten am späten Abend Rauch, der aus dem Kellergeschoss aufstieg und verließen daraufhin das Gebäude. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand das Erdgeschoss bereits in Vollbrand. Die Flammen breiteten sich rasch auf das Obergeschoss aus und griffen anschließend auch auf den Dachbereich über. Im Rahmen der umfangreichen Löscharbeiten musste das Dach des Wohnhauses teilweise geöffnet und abgedeckt werden. Die vier anwesenden Bewohner im Alter von 16 bis 64 Jahren wurden mit dem Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in umliegende Krankenhäuser gebracht. Das Wohnhaus ist infolge des Brandes derzeit nicht mehr bewohnbar. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

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