Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung vom 21.06.2023

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

++ Brand eines Papierkorbes in Schule ++

Verden. Am Dienstagnachmittag kam es zu einem Brand eines Papierkorbes in einer Schule in der Neuen Schulstraße.

Am Dienstagnachmittag stellte eine 48-jährige Reinigungskraft der Schule Rauchentwicklung in einer Herrentoilette fest. Nach ersten Ermittlungen entzündeten unbekannte Täter Papier in einem dort befindlichen Papierkorb, wodurch der Korb, eine Papierhalterung und die umliegenden Fliesen beschädigt wurden. Bei der Feststellung kann lediglich Rauchentwicklung wahrgenommen werden, ein offenes Feuer war zu diesem Zeitpunkt nicht, beziehungsweise nicht mehr, vorhanden. Verantwortliche der Schule führten Löscharbeiten durch. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden keine Personen verletzt.

Inzwischen hat der Zentrale Kriminaldienst in Verden die Ermittlungen aufgenommen.

++ Brand von Waldböden ++

Dörverden. Am Dienstag wurden gegen 18:00 Uhr zwei Brände von Waldböden im Bereich des Moorweges sowie der Kasernenstraße bekannt. Die Ortsfeuerwehren Stedorf, Hülsen, Barme und Dörverden löschten die etwa 500 qm Waldboden und konnten eine weitere Ausbreitung verhindern. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden keine Personen durch die Brände verletzt. Der zum Teil torfige Erdboden erforderte einen intensiven Wassereinsatz.

Die Polizei Verden hat die Ermittlungen aufgenommen. Gegenstand der Ermittlungen ist unter anderem die Brandursache. Zeugen, die Hinweise zu den Bränden geben können, werden gebeten sich unter 04231/8060 zu melden.

++ Autodiebstahl - Fahrzeug aufgefunden ++

Achim. Zwischen Sonntag und Dienstag kam es zu einem Fahrzeugdiebstahl auf einem Firmengelände eines Autohändlers in der Straße Auf den Mehren. Der Pkw wurde durch die Polizei aus Magdeburg sichergestellt.

Polizeibeamte aus Magdeburg stellten auf einer Ladefläche eines Lkw einen Mercedes fest. Weitere Ermittlungen ergaben, dass dieser zu einem Autohaus in Achim gehörte. Der Eigentümer wurde daraufhin benachrichtigt und das Fahrzeug sichergestellt.

Die Polizei Achim bittet nun Zeugen, die Hinweise zum Fahrzeugdiebstahl geben können, diese unter 04202/9960 mitzuteilen.

++ Fahrradfahrer nach Verkehrsunfall leicht verletzt ++

Verden. Am Dienstag kam es gegen 13:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Hamburger Straße, bei dem sich ein Fahrradfahrer leicht verletzte.

Ersten Informationen zufolge befuhr eine 46-jährige Fahrerin eines Citroen die Abfahrt Verden/Nord aus Richtung Bremen kommend und beabsichtigte nach recht auf die Hamburger Straße in Richtung Verden abzubiegen. Ein 29-jähriger Fahrradfahrer befuhr den dortigen Radweg aus Richtung Rotenburg kommend. Die Fahrerin des Citroen übersah den Fahrradfahrer, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der 29-Jährige stürzte infolge der Kollision und verletzte sich hierbei leicht.

Es entstand ein Gesamtschaden von mindestens 500 Euro.

++ Zusammenstoß im Kurvenbereich ++

Ottersberg. Am Dienstagmittag ereignete sich gegen 12:00 Uhr ein Verkehrsunfall im Bereich der Hauptstraße zwischen zwei entgegenkommenden Fahrzeugen.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 67-jähriger Fahrer eines Toyota die Hauptstraße in Richtung Orts einwärts. Nahe der Brügger Straße geriet der Fahrer aus bislang unbekannter Ursache in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr und kollidierte mit einer entgegenkommenden 36-jährigigen Fahrerin eines VW.

Es entstand ein Gesamtschaden von schätzungsweise 12.500 Euro.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++ Einbruch in Kindergarten ++

Schwanewede. In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es zu einem Einbruch in einen Kindergarten in der Straße Struckberg.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich zwischen 19:00 Uhr und 07:20 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Kindergarten und entwendeten Bargeld. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt.

Die Polizei Osterholz bittet um Hinweise zu dem Einbruch unter 04791/3070.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell