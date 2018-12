POL-VER: Pressemitteilung der PI Verden/Osterholz vom 09.12.2018

Verden (ots) - Bereich Verden

Bohrhammer von Lkw gestohlen In der Zeit zwischen Freitagmittag und Samstagmittag (jeweils 14 Uhr) wurde in der Straße Plattenberg in Verden ein Bohrhammer von einem Lkw des Trinkwasserverbands Verden entwendet. Auf unbekannte Weise gelang es dem Täter, die zunächst verschlossene Ladetür des Lkw zu öffnen und das Gerät fortzuschaffen. Der Wert des Bohrhammers wird auf ca. 1000 EUR geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls.

Bereich Achim

Es wurden keine presserelevanten Sachverhalte festgestellt.

Bereich Osterholz-Scharmbeck

Brand auf Campingplatz Am Samstagnachmittag kam es auf einem Campingplatz im Teufelsmoor aufgrund noch ungeklärter Ursache zu einer Gasverpuffung in einer Campinghütte. Diese geriet daraufhin in Vollbrand. Die Feuerwehr war aufgrund des starken Windes mit einem Großaufgebot vor Ort und konnte ein Übergreifen der Flammen auf umliegende Parzellen verhindern. Der 64 jährige Bewohner kam mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf ca. 5000,-- Euro geschätzt.

Verkehrsunfallflucht in Ritterhude Am Samstagmittag ereignete sich in der Straße Am Eickhof in Ritterhude ein Verkehrsunfall, weil ein 68-jähriger Pkw-Fahrer aus Bremen beim Einbiegen einen geparkten Pkw touchierte. Der Bremer setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Der Zusammenstoß wurde von einer Zeugin beobachtet, die sich das Kennzeichen notierte und umgehend die Polizei informierte. Der Verursacher konnte schließlich an seiner Wohnanschrift angetroffen werden und muss nun mit einem Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort rechnen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca.1000,- Euro.

Verkehrsunfall mit verletztem Kind Im Stadtgebiet von Osterholz-Scharmbeck wurde am Samstag gegen 17:28 Uhr ein 11-jähriger Junge beim Überqueren der Schwaneweder Straße vom Pkw eines 80 jährigen Kreisstädters erfasst und leicht verletzt. Der Fußgänger überquerte die Straße bei Grünlicht aus Richtung Am Pumpelberg kommend und wurde vom Pkw-Fahrer übersehen, der aus Richtung Amselstraße kommend in den Kreuzungsbereich einbog. Der Junge wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Vier Verletzte nach Auffahrunfall: Gegen 18 Uhr kam es Schwanewede in der Straße Damm zu einem Auffahrunfall. Eine 22-jährige Schwanwederin und eine 29-jährige Ritterhuderin mussten mit ihren Pkw verkehrsbedingt hintereinander halten. Eine von hinten herannahende 35-jähriger Schwanewederin erkannte die Situation zu spät, fuhr mit ihrem Pkw auf und schob alle Fahrzeuge ineinander. Alle Insassen der vorderen Fahrzeuge wurden leicht verletzt. Der Schaden wird auf ca. 10000,- Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Verden / Osterholz

- Wache - (PK Heinemann)



Telefon: 04231/806-212

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell