POL-ROW: ++ Schwerer Unfall am Nütteler Weg - 40-jähriger Asylbewerber schwebt in Lebensgefahr ++ Anruf bei Zevener Ehepaar - Enkeltrickbetrügerin hat keine Chance ++ Junger Fahrer unter Drogenverdacht ++

Rotenburg (ots) - Schwerer Unfall am Nütteler Weg - 40-jähriger Asylbewerber schwebt in Lebensgefahr

Sittensen. Am Mittwochvormittag ist 40-jähriger Asylbewerber aus Wohnste bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich der Landesstraße 130/Nütteler Weg schwer verletzt worden. Der Mann aus Afghanistan war mit seinem Fahrrad vermutlich auf dem Weg zum Deutschkurs nach Sittensen. Nach bisherigen Erkennissen habe er kurz vor 9 Uhr den Radweg an der L 130 verlassen und den Einmündungsbereich an der Straße vor einem Lkw, der aus Richtung Nüttel kommend nach rechts auf die Landesstraße abbog, passieren wollen. Der 59-jährige Lkw-Fahrer aus Bremervörde konnte einen Zusammenstoß mit dem querenden Radfahrer nicht vermeiden. Beim seinem Sturz zog sich der 40-Jährige schwere Kopfverletzungen zu. Er wurde in das Rotenburger Diakonieklinikum eingeliefert und schwebt derzeit in Lebensgefahr.

Anruf bei Zevener Ehepaar - Enkeltrickbetrügerin hat keine Chance

Zeven. Eine unbekannte Anruferin hat sich am Mittwochvormittag als angebliche Enkelin bei einer 80-jährigen Zevenerin gemeldet. Die Unbekannte bat ihre "Oma" um 40.000 Euro für einen Hauskauf. Die Frau kündigte an, in einer Stunde vorbei zu kommen, um das Geld in Empfang zu nehmen. Die 80-Jährige beriet sich mit ihrem Ehemann und informierte die Familie über den unerwarteten Anruf. Als sich die Anruferin erneut meldete, machte ihr das ältere Ehepaar klar, dass kein Geld zu holen ist. "Gut gemacht", bekräftigt der Sprecher der Rotenburger Polizei, Heiner van der Werp. Die Polizei empfiehlt bei solchen Anrufen einfach aufzulegen. So wissen die Betrüger schnell, dass die Angerufenen nicht auf eine Masche hereinfallen werden.

Falscher Polizist hat keinen Erfolg - 58-Jährige reagiert richtig

Basdahl. Mit einer unerwarteten Mitteilung hat ein angeblicher Hauptkommissar Fischer von der Hamburger Polizei am Dienstagabend eine 58-jährige Frau aus Basdahl überrascht. Auf dem Diesplay ihres Telefons las sie die Nummer 040/110. In ihrer Nachbarschaft sei es zu Einbrüchen gekommen - vier Täter habe die Polizei festnehmen können, zwei Komplizen seien noch flüchtig, so der Mann von der Kripo. Die Angerufene solle ihr Bargeld und ihre Wertgegenstände sichern. An dieser Stelle endete das erste Gespräch. Später rief der falsche Polizist noch einmal an. Die 58-Jährige machte alles richtig und reagierte nicht auf den Betrüger. Sie erstattete bei der Bremervörder Polizei eine Anzeige.

Junger Fahrer unter Drogenverdacht

Rotenburg. Bei einer routinemäßigen Verkehrskontrolle hat eine Streifenbesatzung der Rotenburger Polizei einen 21-jährigen Autofahrer aus Rotenburg erwischt, der vermutlich unter dem Einfluss von Drogen unterwegs war. Auf dem Gelände einer Tankstelle am Rönnebrocksweg stoppten die Beamten das Fahrzeug des jungen Mannes. Er gab zunächst an, weder Alkohol noch Drogen konsumiert zu haben. Nach einem Urintest, bei dem Rückstände von THC, dem Wirkstoff von Cannabisprodukten, angezeigt wurden, räumte der 21-Jährige ein, in den Tagen zuvor an einem Joint gezogen zu haben. Eine Blutprobe wird klären, wann und wieviel der junge Fahrer Marihuana geraucht hat.

Diebe am Fischteich

Gyhum. Am vergangenen Wochenende haben unbekannte Täter von einem Fischteich am Clündersbeek aus einem Schuppen sieben Angeln und ein Fernglas gestohlen. Den Zugang verschafften sie sich, indem sie ein Vorhängeschloss aufbrachen. Rund um den Teich fanden die Unbekannten drei Wildkamers, die das Gelände überwachten. Auch diese Geräte nahmen die Diebe mit. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Zeven unter Telefon 04281/93060.

Tankbetrug am 1. Mai

Bremervörde. Ein unbekannter Tankbetrüger hat am 1. Mai die Angestellte einer Tankstelle an der Wesermünder Straße um die Tankrechnung geprellt. Der Mann tankte am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr, betrat den Verkaufsraum und bezahlte nur für Alkohol und Tabak. Getankt habe er nicht, so der Unbekannte auf die Frage der Angestellten. Später zeigte sich jedoch, dass er für rund 30 Euro Benzin eingefüllt hatte. Jetzt versucht die Bremervörder Polizei den Betrüger zu ermitteln.

Junger Fahrer fährt gegen Gartenzaun

Gnarrenburg/Karlshöfen. Aus bislang noch ungeklärter Ursache ist ein 23-jähriger Autofahrer aus Osterholz am Mittwochabend auf der Landesstraße 122 verunglückt. Der junge Mann war gegen 21 Uhr mit seinem Audi nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen den Zaun eines Wohnhauses gefahren. Dabei zog er sich Prellungen und auch einen Schock zu. Er wurde leicht verletzt in das OsteMed-Klinikum nach Bremervörde gebracht. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf einige tausend Euro.

Auto in Scheune gerät in Brand

Süderwalsede. Wegen eines technischen Defekts ist am Mittwochabend ein in einer Scheune an der Straße Zum Schünenkamp abgestellter und seit längerer Zeit ungenutzter Pkw in Brand geraten. Der Eigentümer der Scheune reagierte schnell und zog das brennende Fahrzeug auf ein freies Gelände. Dort konnte es von der Feuerwehr gelöscht werden. An der Scheune entstand leichter Sachschaden.

Brand auf Friedhof

Rotenburg. In der Nacht zum Donnerstag hat es auf dem Friedhof an der Freudenthalstraße gebrannt. Aus bislang noch ungeklärter Ursache entzündete sich gegen Mitternacht der Grünabfall in der Nähe des Komposts. Die Rotenburger Feuerwehr rückte mit sechs Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften aus und löschte den Brand. Durch das Feuer wurde eine Hecke und ein Baum beschädigt.

