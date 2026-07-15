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Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Nachtrag zum Einbruch im Prinzessinweg: Fund des Tablets - Täterschaft weiterhin unbekannt

Oldenburg (ots)

Vergangenen Freitag berichteten wir über den Diebstahl eines Tablets und eines Computers aus einer Wohnung im Prinzessinweg in Oldenburg, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68440/6311777).

Erfreulicherweise konnte mithilfe einer GPS-Ortung durch die sofortige Veranlassung von Fahndungsmaßnahmen das Tablet aufgefunden werden.

Im Anschluss wurde das Tablet durch Einsatzkräfte der Polizei an die Eigentümerin ausgehändigt.

Die Täterschaft ist weiterhin unbekannt. Auch der entwendete Computer ist bislang noch nicht ausfindig gemacht worden.

Die Polizei bittet daher Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch in die Wohnung im Prinzessinweg am 09.07.2026 machen können, sich bei der Polizei Oldenburg unter 0441/7904115 zu melden (821993).

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Isabell Schoolmann
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

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