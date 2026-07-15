Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
POL-OL: Nachtrag zum Einbruch im Prinzessinweg: Fund des Tablets - Täterschaft weiterhin unbekannt
Oldenburg (ots)
Vergangenen Freitag berichteten wir über den Diebstahl eines Tablets und eines Computers aus einer Wohnung im Prinzessinweg in Oldenburg, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68440/6311777).
Erfreulicherweise konnte mithilfe einer GPS-Ortung durch die sofortige Veranlassung von Fahndungsmaßnahmen das Tablet aufgefunden werden.
Im Anschluss wurde das Tablet durch Einsatzkräfte der Polizei an die Eigentümerin ausgehändigt.
Die Täterschaft ist weiterhin unbekannt. Auch der entwendete Computer ist bislang noch nicht ausfindig gemacht worden.
Die Polizei bittet daher Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch in die Wohnung im Prinzessinweg am 09.07.2026 machen können, sich bei der Polizei Oldenburg unter 0441/7904115 zu melden (821993).
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