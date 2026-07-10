Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Einbruch und versuchter Kabeldiebstahl - Polizei bittet um Hinweise

Oldenburg (ots)

Die Polizei ermittelt derzeit in zwei Fällen von Diebstahl und bittet Zeugen, sich zu melden.

Gestern Nachmittag, zwischen 14:15 Uhr, und 15:15 Uhr, drang ein bislang unbekannter Täter durch ein auf Kipp stehendes Fenster in eine Wohnung im Prinzessinweg in Oldenburg ein. Aus der Wohnung entwendete er ein Tablet sowie einen Computer und flüchtete anschließend unerkannt.

In der vergangenen Nacht meldete ein Zeuge der Polizei gegen 2:55 Uhr einen unbekannten Mann in einem Rohbau an der Lehmkuhlenstraße. Nach Schilderungen war der Unbekannte gerade dabei, Kabel zu entwenden. Als der Zeuge ihn ansprach, ergriff der Mann die Flucht. Trotz einer umgehend eingeleiteten Fahndung konnte der Flüchtige nicht mehr angetroffen werden. Er wird als etwa 170 cm groß beschrieben und war dunkel gekleidet.

Die Polizei bittet Zeugen, sich bei der Polizei Oldenburg unter der 0441-7904115 zu melden. (821993)

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