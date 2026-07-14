Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Räuberischer Diebstahl in Supermarkt

Ladendetektiv verletzt

Oldenburg (ots)

Nach einem Ladendiebstahl in einem Supermarkt an der Donnerschweer Straße hat ein 35-jähriger Mann am gestrigen Abend einen Ladendetektiv angegriffen und leicht verletzt.

Gegen 19:15 Uhr beobachtete der Ladendetektiv einen 35-jährigen Mann, der mehrere Lebensmittel unter seiner Jacke sowie in seiner Hose versteckte. Nachdem der Mann den Kassenbereich passiert hatte, ohne die Waren zu bezahlen, sprach ihn der Detektiv an.

Der 35-Jährige reagierte zunächst nicht auf die Ansprache und versuchte anschließend zu flüchten. Als der Ladendetektiv ihn festhielt, schlug der Tatverdächtige dem Detektiv mit der Faust ins Gesicht und verletzte ihn leicht. Erst mithilfe eines weiteren Mitarbeiters gelang es, den Mann bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten.

Auch gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten verhielt sich der 35-Jährige durchgehend aggressiv und beleidigte sowohl die beiden Mitarbeiter als auch die Einsatzkräfte.

Da der Mann erheblich alkoholisiert war, wurde er zur Dienststelle gebracht. Dort erfolgten auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg und Anordnung des Amtsgerichts Oldenburg die Entnahme einer Blutprobe sowie die Unterbringung des Mannes im polizeilichen Gewahrsam. Nachdem er sich beruhigt hatte, konnte der 35-Jährige aus dem Gewahrsam entlassen werden.

Gegen den 35-Jährigen wurden Ermittlungsverfahren wegen räuberischen Diebstahls und Beleidigung eingeleitet.(838254)

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