Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Zwei Verkehrsunfälle im Ammerland

Oldenburg (ots)

Am gestrigen Nachmittag haben sich im Ammerland zwei Verkehrsunfälle ereignet:

Auf der B401 kam es zu einem Verkehrsunfall, der eine Sperrung der Bundesstraße erforderlich machte. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 56-jähriger Mann gegen 15:45 Uhr mit seinem Mercedes-Benz die B401 in Richtung Friesoythe und geriet aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er mit dem Außenspiegel eines VW und im weiteren Verlauf frontal mit einem Mazda. Durch den Unfall wurden der 56-Jährige sowie die 59-jährige Fahrerin des Mazdas leicht verletzt. Beide Personen wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Mazda und der Mercedes mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die B401 in Fahrtrichtung Oldenburg ca. drei Stunden lang gesperrt werden. (843145)

Zu einem weiteren Verkehrsunfall ist es gegen 16:00 Uhr in Rastede gekommen. Ein 44-jähriger Mann befuhr mit seinem Opel die Oldenburger Straße aus Hahn-Lehmden kommend in Richtung Ortsmitte. Als er nach links in die Baumgartenstraße abbiegen wollte, übersah er den entgegenkommenden 63-Jährigen, der mit seinem Motorrad an einem vor ihm verkehrsbedingt wartenden Auto vorbeifuhr. Daraufhin kam es zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Motorradfahrer ist durch den Unfall leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden.(842812)

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