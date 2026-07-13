Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Mehrere Einbrüche am vergangenen Wochenende - Polizei sucht Zeugen

Oldenburg (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es im Bereich Oldenburg und Edewecht zu mehreren Einbrüchen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen um Hinweise.

In der Oppelner Straße in Oldenburg drangen bislang unbekannte Täter im Zeitraum von Donnerstagmorgen bis Freitagmorgen in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Die Räume wurden nach Wertgegenständen durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten die Täter Schmuck.

Ebenfalls zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen kam es zu einem Einbruch in einen Gastronomiebetrieb an der Hauptstraße in Edewecht. Die Unbekannten verschafften sich Zutritt zu den Räumlichkeiten, durchsuchten das Objekt und entwendeten eine geringe Menge Bargeld.

Ein Einfamilienhaus war im Mühlenhofsweg in Oldenburg das Ziel von Einbrechern. Die Tat ereignete sich im Zeitraum von Freitagmittag bis Samstagmittag. Die Täter gelangten über ein Fenster in das Wohnhaus und durchsuchten sämtliche Räume. Nach ersten Erkenntnissen wurde auch hier Schmuck entwendet.

Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 0441/790-4115 zu melden.(828161)

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