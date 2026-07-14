Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Gelegenheit macht Diebe: Polizei gibt Tipps zu Sicherheit, Diebstahl- und Einbruchschutz in der Sommerzeit

Oldenburg (ots)

Die Sommer- und Urlaubszeit steht für Entspannung und Unbeschwertheit. Damit die schönsten Wochen des Jahres nicht von einer bösen Überraschung überschattet werden, erinnert die Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt/Ammerland an die Wachsamkeit in den eigenen vier Wänden, auf Reisen oder beim Besuch von Veranstaltungen.

Viele Einbrüche und Diebstähle basieren nicht auf langer Planung, sondern auf spontanen Gelegenheiten. Diebe nutzen gezielt Momente der Unachtsamkeit aus: Eine zum Lüften offen stehende Terrassentür, die unverschlossene Hintertür während der Gartenarbeit oder das gekippte Fenster gegen den sommerlichen Hitzestau reichen Tätern oft schon aus.

"Ein Großteil der Täter sucht die schnelle Gelegenheit", warnt die Polizei. Durch Aufmerksamkeit und sicherheitsbewusstes Verhalten lässt sich das Risiko, Opfer eines Diebstahls zu werden, jedoch bereits deutlich reduzieren.

+++ Technischer Schutz erschwert Tätern den Zugang +++

Neben dem persönlichen Verhalten spielt die technische Sicherung von Häusern und Wohnungen eine entscheidende Rolle. Mechanische Sicherheitsvorrichtungen wie einbruchhemmende Fenster und Türen sowie zusätzliche Riegel bieten einen wirksamen Schutz. Sie erhöhen den Widerstand und den Zeitaufwand für Einbrecher erheblich - oft so sehr, dass die Täter von ihrem Vorhaben ablassen.

+++ Kostenlose Beratung durch das Präventionsteam vor Ort +++

Wer sein Zuhause besser schützen möchte, kann auf das kostenlose Beratungsangebot der Polizei zurückgreifen. Die Experten analysieren Schwachstellen direkt am Objekt und geben wertvolle Tipps. Als Ansprechpartner für individuelle Beratungstermine stehen zur Verfügung:

- Stadt Oldenburg (Präventionsteam): Daniela Schoone (Beauftragte für Kriminalprävention) - Telefon: 0441/790-4112

- Landkreis Ammerland (Präventionsteam): Dennis Dähnenkamp (Sachbearbeiter Prävention) - Telefon: 04488/833-124 (oder über die Zentrale in Westerstede: 04488/833-0)

Zentrale E-Mail-Adresse für Anfragen: praevention@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

Die Polizei rät grundsätzlich: Schließen Sie Fenster und Türen auch bei kurzer Abwesenheit komplett ab und achten Sie in der Nachbarschaft auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge.

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